Австралийские пожары являются предвестниками будущего планеты, – ученые
Ученые утверждают, что австралийские лесные пожары являются ярким примером будущего планеты, если температура повысится до опасного уровня. Об этом сообщает The Guardian.
"Это то, что вы можете ожидать в среднем при повышении температуры на 3 градуса по Цельсию (выше индустриального уровня). Мы видим пример условий в мире при повышении на 3 градуса. Так может выглядеть будущий мир. Ситуация действительно дает понять, что означает изменение климата", – заявил профессор географии Университета Эксетера Ричард Беттс.
Среднее повышение температура в Австралии составило 1,4 градуса выше доиндустриального уровня до пожаров в этом сезоне, в сравнении с глобальным ростом температуры во всем мире на 1,1 градус.
По словам ученых, после повышения температуры на 2 градуса последствия разрушения климата, вероятно, станут катастрофическими и необратимым. В это же время, нынешние обязательства в рамках Парижского соглашения допускают повышение температура на 3 градуса.
"Это воздействие, которое мы видим при нагреве в 1 градус, и они станут более серьезными, если мы не будет прикладывать усилия для стабилизации климата в мире", – предупредила профессор науки об изменении климата Университета Восточной Англии Коринн Ле Кере.
Глобальный нагрев привел к увеличению частоты и сложности пожаров, такие условия могут привести к лесным пожарам по всему миру. Об этом также свидетельствует обзор 57 недавних научных работ.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 декабря, в Австралии была зафиксирована самая высокая средняя температура по стране в пределах 40,9 градусов по Цельсию. В Бюро метеорологии сообщили, что сильная жара превысила предыдущий рекорд, установленный 7 января 2013 года в пределах 40,3 градусов. Последние несколько месяцев страна борется с серьезным кризисом, связанным с засухой и лесными пожарами.
- После этого, дым от пожаров в Австралии добрался до Новой Зеландии. Небо над страной окрасилось в рыжий цвет, а в воздухе появился запах гари.
- Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей. Также обещано доставить помощь в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете.
- Оригинальную помощь Австралии оказывает 20-летняя Instagram-модель Кэйлен Уорд, которая собрала 700 тыс. долларов на тушение пожаров, рассылая своим подписчикам голые фотографии.
- В это же время, австралийские ученые подчитали число сгоревших в пожарах животных. Результат оказался ужасающим – по предварительным подсчетам, погибли более 1 млрд животных.
- В начале 2020 года премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс заявил, что пожары в Австралии усилились и не исключил массовую эвакуацию.
- В подтверждение наихудших прогнозов, 10 января в Австралии слились два крупных пожара и породили огненного монстра. Ситуация осложняется возобновившейся жарой, ветром и молниями без осадков.