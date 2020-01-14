Австралийские пожары являются предвестниками будущего планеты, – ученые

Ученые утверждают, что австралийские лесные пожары являются ярким примером будущего планеты, если температура повысится до опасного уровня. Об этом сообщает The Guardian.

"Это то, что вы можете ожидать в среднем при повышении температуры на 3 градуса по Цельсию (выше индустриального уровня). Мы видим пример условий в мире при повышении на 3 градуса. Так может выглядеть будущий мир. Ситуация действительно дает понять, что означает изменение климата", – заявил профессор географии Университета Эксетера Ричард Беттс.

Среднее повышение температура в Австралии составило 1,4 градуса выше доиндустриального уровня до пожаров в этом сезоне, в сравнении с глобальным ростом температуры во всем мире на 1,1 градус.

По словам ученых, после повышения температуры на 2 градуса последствия разрушения климата, вероятно, станут катастрофическими и необратимым. В это же время, нынешние обязательства в рамках Парижского соглашения допускают повышение температура на 3 градуса.

"Это воздействие, которое мы видим при нагреве в 1 градус, и они станут более серьезными, если мы не будет прикладывать усилия для стабилизации климата в мире", – предупредила профессор науки об изменении климата Университета Восточной Англии Коринн Ле Кере.

Глобальный нагрев привел к увеличению частоты и сложности пожаров, такие условия могут привести к лесным пожарам по всему миру. Об этом также свидетельствует обзор 57 недавних научных работ.

Как ранее сообщал Фокус: