В сгоревшем одесском колледже отсутствовала пожарная сигнализация, – ГСЧС

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, анализируя причины значительного числа жертв во время пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря, заявил, что там не была установлена пожарная сигнализация.

Об этом передает Думская.

"Во время совещания по поводу пожара выяснилось, что в колледже вообще не было пожарной сигнализации", – сообщил Чечеткин на брифинге в Одессе.

По его словам, также возникло множество вопросов, связанных с оснащением спасателей, в частности укомплектованием средствами, которые используют во время спасательной операции.

Он отметил, что в Украине есть проблема с пожарными лестницами, поскольку в стране их попросту не производят. У одесских спасателей есть три 30-метровые лестницы и один 50-метровый подъемник.

Вместе с тем Николай Чечеткин заверил, что спасатели обеспечены всем минимально необходимым для эффективного выполнения задач.

Чечеткин отметил, что опыт европейских стран показал, что эффективность "кубов жизни" (надувных спасательных батутов) , как средств спасения людей, невысока. В Украине есть всего пять таких "кубов жизни".

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.

В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога.

На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.

В одесском колледже, где произошел пожар, учебный процесс будет восстановлен 9 декабря.

7 декабря в процессе разбора завалов после пожара в одесском колледже найдено еще одно тело. Позже, спасатели нашли тела еще двух погибших.

В больнице скончался спасатель, который участвовал в тушении пожара в одесском колледже.

Зеленский объявил 8 декабря всеукраинским днем траура. Президент призвал отменить праздники и гулянья.