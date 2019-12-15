Епифаний анонсировал визит патриарха Варфоломея в Украину

В скором времени в Украину прибудет Вселенский патриарх Варфоломей.

Об этом за литургией в Михайловском Златоверхом соборе сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Предстоятелю ПЦУ сослужил митрополит Галльский Эммануил и экхархи Вселенского патриархата.

Во время своей проповеди митрополит Епифаний анонсировал скорый визит патриарха Варфоломея и признание ПЦУ в следующем году несколькими поместными Церквями.

"Возврата уже не будет, потому что ПЦУ уже состоялась", – заявил предстоятель Православной церкви Украины.

Кроме всего прочего, Епифаний поблагодарил пятого президента Петра Порошенко, который также присутствовал на литургии, за участие в создании ПЦУ.

"Вы, Петр Алексеевич, сделали очень много. Ваши дипломатические способности, ваша вера и надежда на Бога сделали большое чудо... Ваше имя навсегда вписано в томосе", – заявил митрополит Епифаний.

Ровно год назад, 15 декабря 2018 года в Софии Киевской состоялся Объединительный собор, который избрал главной единой поместной церкви бывшего митрополита УПЦ КП Епифания.

Сегодня митрополит Епифаний отчитался о своем руководстве Церковью и заявил о первых победах.

Как ранее сообщал Фокус:

Перед началом собора УПЦ КП и УАПЦ приняли решение о самороспуске. Однако в мае патриарх Филарет публично отказался признавать ликвидацию УПЦ КП, заявил, что томос об автокефалии поставил церковь в зависимость от Константинополя, и призвал изменить устав ПЦУ.

24 мая синод ПЦУ отверг предложения Филарета и выразил поддержку Епифанию.

20 июня Филарет созвал Поместный собор для подтверждения существования УПЦ КП, на который явились только два епископа. По итогам собора онзаявил, что теперь в Украине существуют три православные церкви – УПЦ МП, церковь с "ограниченным томосом в подчинении Константинопольского патриархата" и независимый Киевский патриарахат.

ПЦУ отказалась признавать созванное патриархом Филаретом собрание во Владимирском соборе поместным собором и назвала его решения ничтожными.