Пожар в одесском колледже: в больницах остаются девять пострадавших
В больницах остаются девять человек, которые пострадали в горевшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Об этом рассказала вице-мэр Одессы Светлана Бедрега, передает Укринформ.
Семь из девяти человек получают медицинскую помощь в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона.
"По состоянию на 16 декабря, на стационарном лечении находятся девять пострадавших в результате пожара в колледже, произошедшем 4 декабря. В том числе семеро в военном госпитале, а двое - в городских больницах №1 и №10. Всего около тридцати человек продолжают лечение, в том числе амбулаторно", – сказала она.
Кроме того, продолжается генетическая экспертиза по 11 погибшим во время пожара.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.
- Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.
- Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.
- 9 декабря Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности.
- 11 декабря директор сгоревшего колледжа в Одессе Любовь Кочерга отправлена под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.
- 12 декабря принято решение о завершении поисковой операции в сгоревшем здании одесского колледжа.
- 14 декабря официально завершились работы по ликвидации последствий пожара в здании горевшего колледжа.