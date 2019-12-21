Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском колледже

Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском институте, в результате которого погибли 16 человек.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.

По основной версии, пожар возник из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда огонь распространился, а люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

Основными причинами являются небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.

"Виновные понесут ответственность. Сделаем все для недопущения таких ужасных случаев в будущем", – заявил премьер.

По его словам, уже уволены руководитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместителя Михаил Вовк.

Ранее начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех рассказывал, что пожар произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.

Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.

9 декабря Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности.

11 декабря директор сгоревшего колледжа в Одессе Любовь Кочерга отправлена под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

12 декабря принято решение о завершении поисковой операции в сгоревшем здании одесского колледжа.