Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском колледже

Украина
Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт

Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском институте, в результате которого погибли 16 человек.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.

По основной версии, пожар возник из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда огонь распространился, а люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

Основными причинами являются небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.

"Виновные понесут ответственность. Сделаем все для недопущения таких ужасных случаев в будущем", – заявил премьер.

По его словам, уже уволены руководитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместителя Михаил Вовк.

Ранее начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех рассказывал, что пожар произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.

Как ранее сообщал Фокус: