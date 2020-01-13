В Генпрокуратуре открыли дело против экс-главы ГБР Романа Трубы

В середине декабря Генеральная прокуратура начала досудебное расследование против бывшего главы Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы по статье 343 УК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 УК (разглашение данных досудебного следствия). Дело поручили вести Главному следственному управлению Национальной полиции.

Об этом говорится в официальном ответе, который народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко получил на свой запрос. Он его опубликовал в Telegram.

Напоминаем, что открытие дела по заявлению является стандартной процедурой для начала проверки фактов.

Как ранее сообщал Фокус: