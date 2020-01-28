Украинцев среди инфицированных коронавирусом в Китае не выявили, – МИД Украины

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На консульском учете в Китае по состоянию на 28 января находится 592 гражданина Украины

Украинцев среди инфицированных коронавирусом в Китае пока не выявили.

Об этом сообщили в МИД Украины, передают Українські Новини.

"По информации компетентных органов КНР, пока граждан Украины среди инфицированных указанным вирусом не обнаружено", – сказано в сообщении.

На консульском учете в Китае по состоянию на 28 января находится 592 гражданина Украины.

"На сегодня, на консульском учете Посольства Украины в КНР, а также генеральных консульств Украины в Шанхае и Гуанчжоу находятся 592 гражданина Украины. В то же время, фактическое количество наших соотечественников в Китае может быть значительно больше", – сказано в сообщении.

"Посольством Украины в КНР осуществляется мониторинг эпидемиологической ситуации в стране, прежде всего, в городах, по которым приняты меры карантинного характера... Посольство Украины в КНР поддерживает постоянную связь с украинцами, которые находятся в г. Ухань и других городах страны. Дипучреждением также принимаются меры по установлению контактов с максимальным количеством граждан Украины, находящихся на охваченной эпидемией территории", – сообщили в МИД Украины.

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