На борту Diamond Princess коронавирусом заразился еще один украинец, – СМИ

На круизном лайнере Diamond Princess заразился коронавирусом второй украинец. Об этом сообщает Kyodo News.

Всего за сутки подтверждено заболевание у 66 человек на борту лайнера, общее число случаев достигло 136. Среди 66 новых заболевших: 45 – японцы, 11 – американцы, 4 – австралийцы, 3 – филиппинцы, а также по одному гражданину Великобритании, Канады и Украины. Все они будут госпитализированы.

На борту лайнера находится около 3600 человек, среди них – 25 украинцев, все они члены экипажа. Вчера коронавирус выявили у первого украинца. Он сейчас находится в госпитале под наблюдением врачей. В посольстве сообщили, что чувствует он себя хорошо, и у него видимых признаков симптомов вируса нет.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Срок пребывания лайнера на карантине должен завершиться 19 февраля.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.