Пассажирам, прибывшим из Италии, будут измерять температуру, – ГПСУ

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко на брифинге в понедельник сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

" У нас установлено прямое авиационное соединение с разными городами Италии. На данный момент около 20 рейсов выполняются в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны". Нами принято решение, и сегодня с 20:00 все прямые рейсы... все пассажиры, которые прилетают на въезд в Украину, будут проходить температурную проверку... Я подчеркиваю, это аэропорты "Борисполь" и "Жуляны". Из других аэропортов никакие регулярные рейсы не выполняются", – сказал Дейнеко.

По его словам, аналогичные меры также вводятся на пограничном пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области. Это связано с тем, что основной автомобильный поток из Украины в Италию (больше 90%) приходится именно на "Тису".

"Там выполняются нерегулярные рейсы – около 500 микроавтобусов в неделю. Завтра с 8 часов утра там тоже будет обеспечена температурная проверка всех транспортных средств и пассажиров с целью предотвращения попадания лиц с признаком коронавируса", – сообщил глава ГПСУ.

Пограничники при этом будут обеспечены медицинскими респираторами.

По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, температурная проверка на других пунктах пропуска будет зависеть от дальнейшего распространения коронавируса.

Отметим, что железнодорожное соединение между Украиной и Италией отсутствует.

Как ранее сообщал Фокус:

22 февраля из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.

Уже 23 февраля глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что зараженных выявили в пяти регионах, большинство из них находятся в Ломбардии.

Из-за вспышки в стране также будет проведен показ моды без зрителей, переносятся матчи и закрываются карнавалы.

В воскресенье, 23 февраля, в Италии была зафиксирована третья смерть от коронавируса. Сейчас количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 130 человек.

Сегодня ночью Австрия на 4 часа закрывала ж/д сообщение с Италией. Сейчас поезда ходят в штатном режиме.