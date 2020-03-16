В Киеве магазины будут штрафовать за продавцов без защитных масок
Инспекторы Госпотребслужбы планируют проверять, как работают магазины в Киеве в период карантина, а также штрафовать за продавцов, работающих без медицинских масок.
Об этом заявил начальник главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Liga.net.
Рубан отметил, что в магазинах ознакомлены с требованиями Госпотребслужбы защитить сотрудников. Для этого они должны или носить маски, или установить экраны между продавцами и покупателями.
По его словам, был введен повышенный режим дезинфекции и запрещено реализовывать товары в открытом виде.
"Этот вопрос сейчас проверяется, и кто не будет соблюдать эти требования, будут оштрафованы", – сказал чиновник и добавил, что сейчас в Киеве за соблюдением требований карантина следят 70 инспекторов Госпотребслужбы.
В то же время Рубан отметил, что рынки в Киеве будут работать, поскольку это "продовольственная безопасность Киева", а на открытом воздухе риск заразиться коронавирусом минимален.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- 15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса – закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.
- 16 марта стало известно, что президент Владимир Зеленский предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
- Львовская мэрия решила закрыть в городе все учреждения торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов и заправок. Такие же меры приняли власти Одессы, Ивано-Франковска и Киева.