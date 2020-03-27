В Ровенской и Сумской областях подтвердили Covid-19 у двух умерших женщин
У 76-летней женщины, которая два дня назад скончалась от пневмонии в Конотопе Сумской области, подтвердилось заболевание коронавирусом.
Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин на своей странице в Facebook.
"Лабораторный анализ показал, что умершая два дня назад в Конотопе женщина была инфицирована коронавирусом. По информации, которую мне только что сообщили врачи, лабораторный анализ на коронавирус у той женщины, которая умерла позавчера в ЦРБ, дал положительный результат. Также положительный экспресс-тест на коронавирус у трех ее близких родственников. Это коронавирус", – сообщил Семенихин.
Кроме того, в Ровенской области от Covid-19 умерла женщина, так и не дождавшись результатов анализа, сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
Все заразившиеся, включая женщину, которая умерла, – жители села Тынное Сарненского района. Сейчас восемь инфицированных находятся в изоляции, их состояние стабильное.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине уже скончались пять человек с коронавирусом: 71-летняя женщина в Радомышле, 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти), две женщины в Ивано-Франковске и 68-летний мужчина в Тернополе.
- Кабмин на заседании 25 марта ввел на 30 дней режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля.