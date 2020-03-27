Коронавирусом заразился начальник столичной полиции

У начальника полиции Киева Андрея Крищенко диагностировали коронавирус.

Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook.

Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.

"Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещение столичного главка должным образом продезинфицировано", – сказал Геращенко.

По словам Геращенко, Крищенко и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.

Кроме того, в том числе подтвердился диагноз еще у двух полицейских и курсанта.

Пресс-служба Нацполиции сообщила, что первый случай заболевания выявлен у участкового полицейского в Ивано-Франковской, второй – у начальника одного из структурных подразделений полиции Киева. Сегодня, 27 марта, лабораторно подтверждено заболевание у курсанта, который проходил практику в Бердянском отделе полиции, и у начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

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