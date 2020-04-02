Сутки на Донбассе: трое военных получили ранения
За прошлые сутки боевики 15 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в результате чего ранены трое украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В штабе ООС рассказали, что боевики вели стрельбу из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 4 раза применил артиллерийские системы крупных калибров в сочетании с минометным огнем. В частности, в вечернее время боевики обстреляли позиции ООС вблизи Новотошковского. Также боевики из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции ВСУ около Хутора Свободного и Новоалександровки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов. Утром боевики обстреляли из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов украинских защитников около Павлополя, а уже под вечер обстрел с БМП-1 зафиксирован в районе Песков.
По данным украинской разведки, за минувшие сутки военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали одного боевика, еще трое ранены.
С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- 31 марта на Донбассе погиб украинский военный, двое получили ранения, еще один – боевое травмирование.
- 30 марта боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов со стороны боевиков один военный погиб, трое получили ранения, один – боевые травмы.
- 28 марта на Донбассе из-за обстрелов со стороны боевиков пострадали двое украинских военных.
- 27 марта боевики обстреляли жилой сектор возле Авдеевcкой промзоны, в результате чего ранение в ногу получила 65-летняя женщина.
- Из-за карантина и распространения коронавируса на Донбассе с 28 марта ограничивается движение через линию разграничения.
- 20 марта стало известно, что с начала текущего года на Донбассе погиб 41 украинский военный, 181 был ранен.
- 26 марта сообщалось, что в марте на Донбассе погиб 1 гражданский и еще 15 получили ранения, что является самым высоким показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября прошлого года.
- Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что Украина через ОБСЕ предложила России обеспечить полное перемирие на Донбассе на время пандемии коронавируса.