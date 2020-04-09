МАУ выплатила часть компенсаций родственникам жертв авиакатастрофы в Тегеране
Компания "Международные авиалинии Украины" приступила к выплатам компенсации родственников пассажиров, погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране в начале января.
Об этом рассказал президент авиакомпании Евгений Дыхне, пишет "Интерфакс-Украина".
"Определенной части пассажиров уже выплачена первая часть компенсаций. Этот процесс не очень быстрый, но он будет завершен", – отметил он, не уточняя суммы выплат.
По мнению Дыхне, техническое расследование, которое велось в Иране, зашло в тупик. Его в частности беспокоит то, что иранцы не передали ни в какую лабораторию "черные ящики", нет никаких рапортов об окончании расследования, как и никакой информации об успешных межправительственных соглашениях относительно компенсации со стороны Ирана.
Недавно депутат Меджлиса Ирана Хассан Нарузи заявил о том, что решение сбить самолет МАУ было правильным. Киев направил в Тегеран дипломатическую ноту с требованием объяснить позицию властей. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона не позволит Ирану избежать ответственности за сбитый украинский самолет.
Как ранее сообщал Фокус:
- Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
- Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.
- Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.
- 17 января Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный, уже третий, запрос на возвращение "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Тегеране.
- 18 января Иран согласился отправить в Киев "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолета.
- Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.