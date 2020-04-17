Нардеп Рудык утверждает, что вылечился от коронавируса

Народный депутат Украины Сергей Рудык заявил, что вылечился от коронавирусной инфекции.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном 17 апреля в Facebook.

"Было два негативных теста, сделанных методом ПЦР, и я с уверенностью могу сказать, что я этот недуг одолел", – сказал нардеп.

По его словам, компьютерная томография показала, что с легкими у него "все нормально".

Парламентарий отметил, что сегодня исполняется ровно месяц после внеочередного заседания Верховной Рады 17 марта, когда "скорее всего, кто-то из моих куршавельских коллег принес эту заразу в Раду и никому об этом не сказал".

"Но Бог все видит, думаю, он расставит все на свои места. ...Всем, кто делал все возможное и невозможное, чтобы побольше людей заболели, из-за своего непрофессионализма, невежества, нежелания помогать другим, – пусть икнется", – отметил Рудык.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин из-за коронавируса.

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