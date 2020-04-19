Украинская церковь в Антарктиде стала единственной, где законно провели богослужение на Пасху
В Церкви Святого Владимира на украинской полярной станции “Академик Вернадский” в Антарктиде состоялось полноценное праздничное богослужение в честь Пасхи. Полярный храм стал единственным местом, где миряне имели возможность праздновать Светлое Христово Воскресение, без соблюдения правил карантина.
Об этом говорится на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.
“Как ни странно, сегодня наши полярники получили уникальную "привилегию" – станционная церковь Св. Владимира сегодня является единственным храмом Поместной Православной Церкви Украины, где состоялось полноценное личное праздничное богослужение и верующие имели возможность праздновать все вместе”, – говорится в сообщении.
Полярники отмечают, что это не нарушение правил карантина, так как Антарктида до сих пор остается единственным континентом планеты, где нет коронавируса.
Кроме того, в воскресенье, 19 апреля, на станцию должны прибыть зимовщики 25-й Украинской Антарктической экспедиции, которые заменят 24-ю и летний сезонный отряд. Уже вечером две команды смогут праздновать Пасху вместе.
Напомним, полиция открыла уголовное производство из-за нарушения карантинных ограничений во время пасхального богослужения в Святогорской лавре в Донецкой области. Там собрались 300 человек, при этом не была соблюдена социальная дистанция и другие правила карантина.
Президент Украины Владимир Зеленский перед праздником говорил, что если на Пасху допустить большое скопление людей, то количество больных COVID-19 может составить до 10% населения Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
-
В МВД ранее озвучили рекомендации по проведению Пасхальных праздников в период карантина. В храмах могут присутствовать не более 10 человека, а пасхи рекомендуют освящать прямо в пекарнях.
-
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний считает, что службы в храмах в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но верующие к ним должны присоединяться через трансляции.
-
Кроме того, он призвал всех православных помогать ближним в сложные времена пандемии коронавируса и призвал оставаться дома на Пасхальные праздники.
-
УПЦ Московского патриархата призывала верующих смотреть богослужения на Пасху по телевидению или принять в них участие на улице возле храмов.