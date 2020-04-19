ПЦУ получила благодатный огонь, раздачи его мирянам не будет
Православная церковь Украины получила на Пасху благодатный огонь, сообщает пресс-служба ПЦУ.
В церкви сообщили, что огонь был доставлен в Украину при содействии украинской авиакомпании МАУ и посольства Украины в Израиле.
В пресс-службе МАУ сообщили, что амфора с пасхальным огнем, помещенная в специальный прозрачный контейнер, прибыла в международный аэропорт "Борисполь" рейсом МАУ PS2612 в 10:15 утра.
"Самолет МАУ, дальнемагистральный Boeing-767, который привез огонь, выполнял рейс Киев - Шанхай - Тель-Авиа - Киев и доставлял гуманитарный груз медицинского назначения из Китая в Израиль", – сообщила пресс-служба МАУ.
Благодатный огонь разместили в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре.
Также сообщается, что в связи с карантинными ограничениями, раздавать его верующим и распространять по храмам не будут, чтобы не избежать в них скопления людей.
Напомним, в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась церемония зажжения благодатного огня. В этом году церемония, в отличие от предыдущих лет, проходила практически в пустом храме. Из-за пандемии коронавируса внутрь не впустили паломников.
Как ранее сообщал Фокус:
- Представители Украинской православной церкви Московского патриархата привезли из Иерусалима в Украину благодатный огонь 18 апреля.
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Министерство внутренних дел ранее озвучило рекомендации по проведению Пасхальных праздников в период карантина. В храмах могут присутствовать не более 10 человека, а пасхи рекомендуют освящать прямо в пекарнях.
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Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний считает, что службы в храмах в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но верующие к ним должны присоединяться через трансляции.
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Кроме того, он призвал всех православных помогать ближним в сложные времена пандемии коронавируса и призвал оставаться дома на Пасхальные праздники.
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УПЦ Московского патриархата призвала верующих смотреть богослужения на Пасху по телевидению или принять в них участие на улице возле храмов.