В Минздраве предсказывают новую вспышку коронавируса через 5-10 дней после Пасхи
Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в эфире телеканала 1+1 заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.
"По мнению эпидемиологов, и уже есть опыт определенный, на пятый-десятый день от такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать рост заболеваемости. Так произошло и происходит после Вербного воскресенья. К большому сожалению, мы можем ожидать такую угрозу и через неделю практически", – сказала Микичак.
Она добавила, что в связи с возможным ростом заболеваемости, карантин в Украине может быть продлен.
"К сожалению, несоблюдение карантина может повлиять на его продление. Потому что мы все четко понимаем, что то, что Украина ввела карантин очень быстро и достаточно жесткие меры карантина позволяет сделать рост заболеваемости не пиковым, а таким достаточно пологим… И каждый из нас должен понимать, что если мы придерживаемся рекомендаций карантина, а это не выдумка, это доказано научными исследованиями, мы сможем сохранить систему здравоохранения, мы сможем сохранить медиков и самое главное - спасти жизни тысяч наших граждан", – сказала Микичак.
Напомним, в Донецкой области в Свято-Успенской Святогорской Лавре Московского патриархата на Пасхальное богослужение в ночь с 18 на 19 апреля пришли верующие, большинство из которых не имели средств защиты от коронавируса и не соблюдали дистанцию.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за гражданскую сознательность в дни празднования Пасхи.
"В этом году на богослужение пришло 130 тыс. верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось 7,5 млн прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха – это победа жизни над смертью", – цитирует президента его пресс-служба.
Перед праздником глава государства говорил, что если на Пасху допустить большое скопление людей, то количество больных COVID-19 может составить до 10% населения Украины.
Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин из-за коронавируса. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.
Как ранее сообщал Фокус:
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Министерство внутренних дел ранее озвучило рекомендации по проведению Пасхальных праздников в период карантина. В храмах могут присутствовать не более 10 человека, а пасхи рекомендуют освящать прямо в пекарнях.
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Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний считает, что службы в храмах в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но верующие к ним должны присоединяться через трансляции.
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УПЦ Московского патриархата призвала верующих смотреть богослужения на Пасху по телевидению или принять в них участие на улице возле храмов.
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Всего участие в богослужениях по случаю Пасхи приняли почти 130 000 граждан. Во время них порядок обеспечивали 26 500 полицейских и военнослужащих Нацгвардии, которые следили за соблюдением карантинных ограничений.