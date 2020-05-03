Под ОП прошел митинг предпринимателей: протестующие требовали разрешить им работать

В Киеве под зданием Офиса президента (ОП) прошел митинг представителей малого и среднего бизнеса под названием #SaveФОП. Предприниматели требовали смягчить введенный в Украине режим карантина и разрешить бизнесу работать.

Об этом сообщает Нromadske.

Само мероприятие длилось не более получаса. На акцию собралось около сотни людей, а правоохранители беспрепятственно пропустили их непосредственно к Офису президента.

"Требуем равных прав и возможностей для предпринимательской деятельности", – звучало из громкоговорителя одного из участников акции.

Как сообщает Укринформ, все присутствующие были в масках и преимущественно придерживались безопасной дистанции между собой.

Отметим, в субботу, 2 мая акцию протеста под Офисом президента провели рестораторы. Они требованием позволить открыть летние террасы кафе и ресторанов в период карантина.

Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5% – будет введен первый этап по выходу из карантина, но не раньше 11 мая.

При этом, после 11 мая в Украине могут ввести "адаптивный карантин", который можно будет усиливать локально, в зависимости от вспышек коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решение местной власти открыть магазины и летние террасы кафе могут свести к нулю проделанную за полтора месяца работу по борьбе с карантином и могут привести к катастрофическим последствиях.

Глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией за решение преждевременно смягчить карантин в городе. Нацполиция уже начала уголовное производство по ст. 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).