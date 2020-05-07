Верховная Рада рассмотрит "антиколомойский" законопроект 13 мая, – СМИ
Следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится 13 мая. Об этом сообщило издание ZN.UA со ссылкой на источник в руководстве парламента. Депутаты планируют рассмотреть во втором чтении проект "антиколомойского" закона.
Всего же в повестку дня планируют включить 26 пунктов, среди них такие законопроекты:
- №2571-д – "антиколомойский";
- №3329 – относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания COVID-19;
- №3415 – о внесении изменений в регламент ВР по особой процедуре рассмотрения законопроектов во втором чтении;
- №2398-д – об оборонных закупках;
- №3383 – о внесении изменений в процессуальные кодексы, связанных с карантином;
- №3354 – об усилении административной ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты или члена Счетной палаты;
- №2207 – об управлении бытовыми и другими отходами;
- №3105 – о совершенствовании правовых основ деятельности Национальной гвардии;
- №3322 – относительно недопущения злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления карантина;
- №3355 – о внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" относительно уточнения перечня субъектов декларирования.
Проект повести опубликовал депутат Александр Качура.
Напомним, Верховная Рада 30 марта приняла в первом чтении банковский законопроект, известный также как "антиколомойский". Его суть состоит в том, что банки-банкроты не могут быть возвращены бывшим владельцам. Если банкротство будет признано судом необоснованным, то бывшие владельцы могут рассчитывать на получение компенсации от государства.
В первую очередь, этот законопроект направлен на защиту Приватбанка от притязаний его экс-совладельца Игоря Коломойского.
От его принятия зависит начало новой программы Украины и МВФ.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.
- Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".
- Ко второму чтению к законопроекту подали 16 тыс. правок, больше всего – Антон Поляков.
- 16 апреля Верховная Рада приняла закон о борьбе с "законодательным спамом", который вводит возможность рассмотрения законопроектов во втором чтении по ускоренной процедуре, если к ним подали большое количество правок. Глава фракции Слуги народа Давид Арахамия спрогнозировал, что с его помощью "антиколомойский законопроект" смогут принять за одно заседание.