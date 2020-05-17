Ночные клубы Киева переполнены и работают с нарушениями правил карантина

В Киеве со смягчением карантина, впервые за долгое время, начали работать ночные клубы, но не все соблюдают противоэпидемиологические правила. Об этом сообщает ТСН.

Так, парковка возле наиболее дорого ночного клуба в столице, куда часто заглядывают украинские политики и звезды, на выходных была заполнена до отказа. В фойе клуба охранник в маске и перчатках проводил посетителям температурный скрининг. Но в самом клубе люди чаще всего не соблюдают дистанцию, пьют коктейли из стеклянной посуды и делают совместные селфи, отмечает издание.

В заведении антисептики были лишь у охранников на входе, а также на рецепции, но отсутствовали в уборных клуба. Но менеджер клуба утверждает, что антисептиков в клубе достаточно.

"Внизу при входе антисептик. Общедоступные антисептики на каждом столе стоят, в туалетах есть антисептики. Помещение проветривается, возле сцены двери были открыты, окна были раздвинуты, открытые", — говорит Александр Григоренко.

В другом популярном в столице клубе посетителей было намного меньше, также на входе для посетителей предлагался антисептик. Маски для входа были не обязательными, поэтому большая часть людей была без средств защиты от вируса.

В популярном киевском караоке-клубе также было мало посетителей, а официанты без масок и перчаток предлагали воспользоваться бесконтактным меню и маской.

По данным Страны, в Киеве также возобновил работу элитный клуб Queen. Вечеринка там проходила в ночь с 15 на 16 мая. На кадрах из заведения видно, что в клубе были заполнены все столики и танцпол. Большинство гостей клуба были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Отмечается, что несмотря на смягчение карантина, рискнули открыться не более 10% столичных клубов.

К слову, недавний эксперимент с ультрафиолетом показал, как коронавирус распространяется в ресторанах. В эксперименте имитировался способ подачи пищи известный, как "шведский стол".

В результате, светящее вещество, которое имитирует вирус, можно было увидеть на еде, сервировочной посуде, тарелках и даже на лицах некоторых участников эксперимента.

А в Южной Корее новая вспышка коронавируса началась среди посетителей гей-клубов. Новая волна заболевания началась с 29-летнего мужчины, который в начале мая посетил гей-клубы и бары в популярном районе Сеула Итхэвон.

Теперь в стране более сотни заболевших в разных частях страны, тысячи контактных лиц и еще тысячи тех, кого невозможно отследить из-за желания представителей ЛГБТ-сообщества сохранять свою анонимность.

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