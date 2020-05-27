"Сережа насиловал, а дядя Коля бил и душил". Адвокат рассказал детали изнасилования в Кагарлыке

Адвокат молодой женщины, которую изнасиловали и избили полицейские в Кагарлыке, Евгений Мельниченко рассказал, что на допрос в отделение полиции ее якобы заманил сосед. Об этом он написал в Facebook.

"Привез девушку на "Опеле" сосед, который заманил потерпевшую в отдел полиции будто бы на допрос по поводу ограблений в селе. 23 мая 2020 года, в субботу, сосед привез девушку будто бы на вызов в полицию, где ее ждал "дядя Коля" (Николай Кузив -- ред.), начальник уголовного розыска отдела полиции Кагарлыка. Сосед сейчас в розыске", – написал адвокат.

По его словам, Николай Кузив ранее домогался потерпевшей. Вместе с ним в отделении находился его подчиненный Сережа (Сулима).

"Далее потерпевшую начали бить и насиловать. До 4 утра с семи вечера. Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики, и заставляли пить потерпевшую", – добавил Мельниченко.

Адвокат предполагает, что "это была месть дяди Коли, что девушка не пошла на то, чтобы добровольно иметь отношения с ним". Мельниченко также рассказал, что женщину 'насиловал "подчиненный Сережа, а дядя Коля душил и бил".

Как ранее писал Фокус:

25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.

Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив.

Полицейских-насильников сразу уволили, а всех их сослуживцев отправили на переаттестацию.

ГБР сообщило оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции в Киевской области о подозрении в изнасиловании женщины и избиении мужчины.

26 мая, стало известно, что 26-летнюю девушку, которую избили и изнасиловали в полицейском участке в Кагарлыке, зовут Неля. Она живет в селе Ставы и воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью.

26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на два месяца полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в Кагарлыке.