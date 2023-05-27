"ВС РФ помогают нам": доброволец раскрыл новые детали рейда в Белгородскую область

Партизаны не планируют захватывать ядерный объект вблизи города Грайворон, несмотря на слухи и вбросы росСМИ. Боец Вадим рассказал Фокусу, что добровольцы давно действуют глубоко в тылу РФ, осуществляя диверсии на расстоянии 1000 км от государственной границы с Украиной.

Мирное население и кадровые военнослужащие ВС РФ активно поддерживают действия добровольцев "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" во время рейдов на территории страны-агрессора. Некоторые из них не только предлагают свою помощь, но и выполняют особые задания внутри самой России. Об этом в блиц-интервью Фокусу рассказал доброволец Вадим (имя изменено из соображений безопасности — ред.), участвующий в освобождении Украины и России от "путинского" режима.

Отметим, что возле города Грайворон Белгородской области расположен стратегический объект "Белгород-22", на территории которого, по информации ГУР МОУ, хранятся ядерные боеприпасы. Доброволец заверил, что участники рейда не планируют захватывать эту локацию, несмотря на все слухи в соцсетях и вбросы в СМИ.

"Применен не будет", — уточнил собеседник, комментируя возможный сценарий захвата объекта с ядерным оружием.

— Как далеко вы планируете продвигаться по территории РФ? Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов упоминал о буферной зоне между Россией и Украиной в 100 километров. Или у добровольцев есть какой-то конкретный рубеж?

— В 2022 году мы уже были глубоко в тылу РФ. Эта цифра давно превысила тысячу км. Для медийного пространства эта отметка остается в рамках дозволенного для эффективности спецоперации по ликвидации путинского режима. Но некоторые новости от наших партизан скоро вас точно удивят.

— Как на ваши действия реагирует местное население в приграничных районах РФ?

— Хорошо. Помогают. Предлагают свою помощь по всей стране. Некоторые выполняют посильные задания. Есть и такие, кто равнодушен, но озлобленных нет. Были и странные фразы от людей преклонного возраста: "все равно, кто будет, — лишь бы не стреляли". Это не нормально, но стоит брать в учет, сколько лет эти люди были рабами одной или второй власти.

— В СМИ публиковалась информация, что в ходе рейда к вашим подразделениям присоединяются кадровые военные ВС РФ. Правда ли это?

— Да, правда. Число желающих впечатляет даже нас, но говорить об этом не будем. Многие переживают за безопасность своих семей. Многие и пошли на войну против украинцев под дулом пистолета, который приставили к головам их детей. Пока их семьи не будут в безопасности — предпочитаем об этом не говорить на конкретных примерах.

Напомним, в ночь на 21 мая в соцсетях появилось обращение "Русского добровольческого корпуса", которое было снято на территории Белгородской области. Добровольцы заявили, что им удалось продвинуться на 10 километров от границы и посетить три населенных пункта — Безлюдовку, Чуровичи и Любимовку.

Днем 22 мая росСМИ сообщили о боях с ДРГ на границе с Украиной и массовых налетах БПЛА. Военная разведка Украины, комментируя бои в Белгородской области, подтвердила, что сотрудничает с добровольцами "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России".

Также 22 мая в Белгородской области объявили частичную эвакуацию мирного населенния и ввели план "Эдельвейс". В самом Легионе "Свобода России" объяснили, что рейд на территории РФ необходим для освобождения страны от действующей власти.

В США, комментируя бои в Белгородской области, заявили, что Украина имеет право решать, как и где ей проводить свои военные операции.

23 мая Минобороны РФ сообщило о "разгроме" добровольцев в Белгородской области и ликвидации более 70 бойцов. "Русский добровольческий корпус" опроверг информацию ведомства страны-агрессора, обвинив министерство в искажении фактов. Добровольцы заверили, что рейд в Белгородской области продолжается.

24 мая добровольцы РДК и ЛСР предупредили, что планируют осуществить новые рейды вглубь России. Несмотря на заявления Минобороны о прекращении контртеррорристической операции в приграничных районах, бойцы опубликовали фото, сделанное в Курской области.