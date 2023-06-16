"Мы уничтожили пять Patriot": Путин пригрозил, что РФ может уничтожить "любое" здание в Киеве (видео)

Российский президент уверен, что оккупанты не имеют ограничений на удары по столице. Кроме того, он напомнил о якобы возможном создании "санитарной зоны" в Украине.

Россия якобы уничтожила пять зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине и может ударить по любому зданию в столице. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня.

"Ну послушайте, если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений. Мы не делаем это по ряду соображений. Их много этих соображений", — сказал он.

Объяснить, что именно якобы останавливает РФ от ударов по "любым зданиям", Путин отказался. Однако он убежден, что атаки на страну-агрессорку, в частности, "диверсии" в Белгородской области, являются попытками спровоцировать Кремль.

"Потому что противник на линии фронта успеха не имеет, в этом все дело. И понимая, что успех маловероятен, вот нас и провоцируют на какие-то жесткие ответные действия, надеясь потом ткнуть в нас пальцем и сказать: "вот смотрите, какие они злые, жестокие, нельзя с ними иметь дело"", — объяснил лидер России.

Также Путин снова прибег к угрозам создания "санитарной зоны" на территории Украины. Он подчеркнул, что РФ якобы не отказывалась от диалога.

"Если дальше эти атаки на наши прилегающие территории будут продолжаться, мы рассмотрим возможность создания санитарного кордона на украинской территории", — заявил президент России.

Однако Путин выразил уверенность, что Украина якобы еще захочет диалога со страной-агрессоркой.

Могли ли ВС РФ уничтожить пять систем Patriot?

В марте сообщалось о подготовке Пентагоном поставок Украине ЗРК Patriot, однако количество систем не объявлялось. Еще две пусковые установки Patriot анонсировали в пакете военной помощи для ВСУ в Нидерландах. Также комплекс передала защитникам Германия.

То есть из надежных источников известно о предоставлении Украине минимум четырех таких ПВО: одной от немцев, двух от голландцев и как минимум одной от американцев.

В мае российские СМИ уже сообщали о якобы уничтожении комплекса Patriot в Киеве. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему это сделать было бы невозможно. Выяснилось, что Patriot – многокомпонентная система, элементы которой находятся на определенном расстоянии. Позже в Пентагоне подтвердили, что ЗРК был только поврежден. В США заверили, что его отремонтировали.

Однако Путин действительно верит в ликвидацию всех подобных систем в Украине, убежден министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, лидеру страны-агрессорки не решаются сказать правду.

Напомним, 14 июня пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что под созданием "санитарной зоны" следует понимать, что россияне отодвинут военную инфраструктуру якобы для защиты мирных граждан.

Также 16 июня президент Владимир Путин предположил, что россияне могут применить против Украины ядерное оружие. По его словам, это возможно при возникновении угрозы существованию России.