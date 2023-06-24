Вооруженный мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер": что известно о событиях в России (видео)

Стало известно об активных боевых действиях в районе Воронежа. Российские СМИ предполагают, что произошли боестолкновения бойцов ЧВК "Вагнер" с подразделениями Росгвардии или Минобороны РФ.

Конфликт между российским бизнесменом и руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и руководством Минобороны РФ перешел в "горячую" фазу. В течении последних двух суток события развивались стремительно и данный момент речь идет уже об открытом вооруженном противостоянии российских войск и "вагнеровцев" на территории России. Фокус собрал подробности о том, как вооруженным мятеж в РФ набирает обороты.

Истоки конфликта

Конфликт между ЧВК "Вагнер", а точнее ее куратором Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу берет начало с февраля текущего года, когда воюющие в Бахмуте наемники начали жаловаться на острую нехватку боеприпасов. Дело дошло до того, что Пригожин позже заявил, что его бойцы покинут занятые позиции в Бахмуте в случае, если его требования о предоставлении боеприпасов не будет выполнено. Между тем в Минобороны РФ пригрозили, что такие выходки "повара Путина" приведут к тому, что его могут объявить изменником родины.

После того как бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Бахмут шум вокруг "снарядного голода" казалось притих, хотя Пригожин все же держал в тонусе информационное пространство, публикуя в СМИ те или иные нелестные заявления в адрес российских военных чиновников.

Повышение градуса

Спустя время Шойгу сделал свой ход — в начале июня Минобороны распорядилось, чтобы все так называемые "добровольцы", которые входят в состав "добровольческих формирований", коим фактически является ЧВК "Вагнер" подписали контракты с оборонным ведомством страны до 1 июля, на что Пригожин ответил категорическим отказом. А уже 23 июня заявил что Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов должны ответить за утраченные территории в Украине, "убийство русских граждан и геноцид" российского народа.

Горячая фаза

Вечером 23 июня Пригожин обнародовал аудиозапись, в которой заявил, что совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение восстать против военного руководства ВС РФ. К прошлым грехам российских военачальников он добавил огромные потери среди личного состава российских войск.

"Те, кто уничтожили сегодня наших парней, которые уничтожили десятки тысяч наших солдат будут наказаны. Я прошу никому не оказывать сопротивление", — пригрозил куратор наемников.

При этом он добавил, что Шойгу, который в это время якобы находился в Ростове-на-Дону, сбежал, приказав перед этим поднять в небо вертолеты и нанести авиаудар по месту дислокации бойцов ЧВК.

В ночь на 24 июня Пригожин в сопровождении своих бойцов с бронетехникой и танками вошли в Ростов-на-Дону и практически сразу взяли под контроль основные военные учреждения в городе — они оцепили штаб Южного военного округа, отдел полиции на Буденновском, Главное управление МВД по Ростовской области, здание регионального УФСБ, в также администрацию города.

Пообщавшись в Ростове с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым, Пригожин отправил своих бойцов в сторону Воронежа. Через некоторое время стало известно, что "вагнеровцы" без какого-либо сопротивления со стороны российских силовиков взяли под контроль ключевые объекты в Воронеже, хотя в это же время губернатор региона Александр Гусев отчитался о том, что он с силовиками "принимают все необходимые меры".

Также появилась информация, что колонна "вагнеровцев" направилась в сторону Москвы, где власти уже объявили режим КТО (Контртеррористическая операция). Однако, вероятно наемники все же столкнулись с частями Росгвардии или войсками Минобороны, так как росСМИ сообщили о боестолкновении под Воронежом. Кроме того появилось видео горящего в небе самолета, который якобы был подбит мятежниками.

В полдень 24 июня поступила информация о пожаре в Воронеже и воздушной тревоге. Сообщалось что с вертолета был нанесен авиаудар по нефтебазе. Взрыв на объекте привел в ужас местных жителей, которым удалось заснять момент нанесения удара.

"По нефтебазам отработали ВКС РФ, чтобы лишить группировку Вагнера в Воронеже снабжения для перемещения техники", — говорится в сообщении пресс-службы Пригожина.

В это же время в Ростове прогремел взрыв в штабе Южного Военного Округа, после чего в городе началась стрельба.

Реакция Кремля

По поводу происходящих событий президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что действия российского бизнесмена Евгения Пригожина является предательством родины в военное время, при этом действия ЧВК "Вагнер" глава Кремля классифицировал как вооруженный мятеж. По его словам, Вооруженные силы России получили необходимый приказ о нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж, а те, кто стал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание.