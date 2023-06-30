"Прямо сейчас": в Литве потроллили РФ и предложили сделать ей новый "жест доброй воли"

Руководство страны напомнило, что на 30 июня приходится годовщина освобождения острова Змеиный, поэтому оккупанты должны немедленно убраться со всей территории Украины.

Постоянное представительство Литвы в ОБСЕ в годовщину освобождения острова Змеиный предложило РФ еще раз повторить "жест доброй воли". Об этом говорится в твиттере представительства.

В заявлении намекнули России на то, что прошлым летом ВС РФ покинули остров не по собственному желанию, а потому, что Силы обороны их оттуда выбили.

"Призываем Россию перейти на новый уровень методички "жестов доброй воли" и убираться со всей территории Украины. Прямо сейчас", — говорится в сообщении.

Освобождение острова Змеиный

После четырех месяцев оккупации прошлым летом Украина вернула себе контроль над островом Змеиный.

Пограничники, которые находились там на момент российского вторжения 24 февраля, одними из первых приняли бой, и их захватили в плен. А фраза, которую сказал один из защитников границы "русский военный корабль иди нах*й" разлетелась по миру и стала символом непокорности и смелости украинского народа.

В целом операция по освобождению Змеиного длилась более 2 месяцев. В ней принимали участие ВМС, эскадрильи БПЛА "Байрактар", Воздушные силы ВСУ, ракетные войска и артиллерия, подразделения ГПСУ, СБУ и разведки, а также другие подразделения оперативно-стратегической группировки войск "Александрия".

С конца апреля 2022 года ВСУ начинают систематически крушить вражескую технику — уничтожают 2 российских катера типа "Раптор", ликвидируют ПВО, десантный катер "Серна" и два ЗРК "Тор".

В июне украинские защитники попали в новенький буксир "Василий Бех" во время транспортировки врагом на Змеиный боеприпасов. По подсчетам аналитиков, содержание Змеиного стоило стране-агрессору фактически в миллиард долларов. В России же побег с острова назвали "жестом доброй воли".

30-го июня 2022 года Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что противника выбили со Змеиного. 7 июля над островом подняли украинский флаг.

14 июля войска РФ попытались нанести авиаудар по острову Змеиный, чтобы уничтожить оставшуюся технику. Однако по данным Генштаба, все удары пришлись мимо острова.