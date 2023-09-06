Новый военный пакет США: Украина получит снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

В новый пакет военной помощи США вошло вооружение на 175 миллионов долларов США. Украина получит дополнительное оборудование ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие, в частности снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

В среду 6 сентября Министерство обороны Соединенных штатов Америки объявило новый пакет военной помощи для Украины. Об этом говорилось на сайте Пентагона.

"Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в пакет военной помощи входит дополнительное оборудование противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие, в частности снаряды с обедненным ураном для танков Abrams, и другое оборудование.

46-й пакет военной помощи США Украине в виде военной помощи США

В новый оборонный пакет входит вооружение на сумму 175 миллионов долларов США, а именно:

Оборудование для обеспечения украинских систем противовоздушной обороны;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

81-мм минометные системы и снаряды;

120-мм боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более трех миллионов патронов к стрелковому оружию;

тактические аэронавигационные системы;

тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;

подрывные боеприпасы;

запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Напомним, 3 сентября военный обозреватель Давид Шарп рассказал, почему враг не сможет защититься от снарядов с обедненным ураном американских танков Abrams.

6 сентября в Киев прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Это уже третий его визит в Украину за время полномасштабной войны. СМИ со ссылкой на представителя Госдепа сообщили, что Энтони Блинкен проведет в Украине два дня. В частности, он может объявить о предоставлении новой помощи для Украины.

В этот же день Дания объявила о новом пакете военной помощи для ВСУ. Пока неизвестно, что войдет в него, однако помощь Украина сможет получить его уже в этом месяце.