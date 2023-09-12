В Грузии появился памятник Мациевскому, которого расстреляли за слова "Слава Украине" (фото)

На постаменте с бойцом ВСУ в Тбилиси написан ответ на его последние слова, которые он сказал оккупантам перед расстрелом.

Памятник Александру Мациевскому, который был посмертно удостоен звания "Герой Украины", открыли в столице Грузии, сообщает "Укринформ" 12 сентября.

В Грузии отдали дань уважения украинскому воину, которого оккупанты застрелили за преданность Украине Фото: Укринформ

Фото скульптуры в городе Тбилиси сделала Юлия Овчаренко. Теперь каждый желающий может прийти в клинику Акакия Цилосани и отдать дань уважения снайперу 163-го батальона 119-й ОБрТрО, погибшему от рук российских оккупантов.

В Берлине также не забыли об Александре Мациевском и еще в начале лета создали в его честь мурал. Героя Украины увековечили возле здания антитоталитарного музея в столице Германии.

Более того, посетители могут прочитать подробнее об этой истории сразу на четырех языках.

Напомним, 6 марта в сети появилось видео как оккупанты расстреляли украинского военнопленного за фразу "Слава Украине". Оно было снято уже после того, как при неизвестных обстоятельствах Александр Мациевский был захвачен в плен, поскольку никакого снаряжения на нем на видео не было.

Уже 12 марта СБУ окончательно подтвердила личность бойца, которого расстреляли за слова "Слава Украине". После проведения ряда экспертиз следователи установили, что погибшим является боец 119 отдельной бригады ТрО Александр Мациевский. Его расстреляли за день до нового года.

Позже в Министерстве иностранных дел сообщили, что военный был гражданином Молдовы. МИД выразил искренние соболезнования родным и близким Александра Мациевского.