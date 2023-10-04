В ООН признали, что ВС РФ казнят и пытают украинских военных (документ)

В ООН доказали, что россияне пытают украинских военнопленных до смерти, казнят и уничтожают мирных жителей оружием взрывного действия с большой площадью поражения.

В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека признали подлинность видео с казнями украинских бойцов ВС РФ — убийство солдата ВСУ за слова "Слава Украине", обезглавливание другого военного. Об этом сообщается в Докладе ООН о ситуации с правами человека в Украине.

Всего в ООН рассказали еще о шести внесудебных казнях украинских военнопленных, акцентируя внимание общественности на жестоком обращении российских оккупантов с украинскими комбатантами.

"В частности, их принуждали доставлять на позиции россиян боеприпасы и другие вещи — по минным полям и под обстрелами. Также их заставляли забирать с поля боя раненных россиян", — подчеркивается в докладе.

Кроме того, свежий отчет ООН по российскому теракту в колонии возле Еленовки свидетельствует, что даже одна ракета HIMARS повлекла бы более серьезные разрушения, а также что прилетевший в здание боеприпас, двигался с востока. Об этом рассказал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец со ссылкой на отчет ООН.

Права человека и российско-украинская война — свежий отчет ООН

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль на презентации отчета о соблюдении прав человека в рамках российской агрессии в Украине, состоявшемся 4 октября в Киеве, сообщила, что с 1 февраля по 31 июля этого года в результате боевых действий погибли по меньшей мере 1028 мирных жителей и были ранены 3593 человека.

"То есть в среднем ежедневно погибали почти шесть мирных жителей и 20 получали ранения. Большинство жертв, 86%, были на территории, контролируемой правительством, и, следовательно, вероятно, были следствием атак, совершенных Российской Федерацией", — сказала она.

В докладе также говорится о том, что 90% жертв пострадали от воздействия оружия взрывного действия с большой площадью поражения.

"При этом зафиксировано значительное количество жертв среди гражданского населения в результате применения системы залпового огня. Кассетные боеприпасы также стали причиной жертв среди гражданского населения на территории, контролируемой правительством", — подчеркнула представитель ООН.

Особо глава Мониторинговой миссии ООН отметила, что с начала июля по меньшей мере 25 российских атак повредили или разрушили аграрную инфраструктуру, связанную с украинским зерном.

Отчет охватывает период с 1 февраля по 31 июля текущего года. Его выводы основываются на 1226 интервью с жертвами, свидетелями, выжившими, их родственниками, адвокатами, представителями правительства, гражданского общества и другими собеседниками.

Напоминаем, СБУ установила фамилии 11 российских чиновников, причастных к совершению диверсий на территории Украины и ЕС.

Напомним, Фокус ранее писал, что украинские спецслужбы уже узнали имя расстрелянного украинца, а правозащитники опознали убийц, которые отрезали голову другому нашему солдату.

Кроме того, Фокус недавно сообщал, что установили личность "кадыровца", который жестоко пытал украинских пленных.