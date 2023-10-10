Проблем выезда из Израиля нет, эвакуироваться должны те, кто живут возле Сектора Газа, — посол Украины (видео)

Проблемы выезда из страны нет, заверил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, но из-за ажиотажа билет стоит 800 долларов.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что нет необходимости в эвакуации граждан Украины с территории Израиля, кроме районов, которые приближены к Сектору Газа. Об этом он сказал 10 октября в эфире телеканала "Эспрессо".

"Посольство работает в штатном режиме. К сожалению, некоторые иностранные авиакомпании отменили рейсы, но аэропорт тоже работает в штатном режиме. Посольство занимается наиболее уязвимыми слоями населения. Это граждане Украины, которые находились в Израиле на лечении, с детьми. Те, кто приехал временно и остался без билета и возможности вернуться домой. Это наш приоритет", — подчеркнул Корнийчук.

Однако ажиотаж с выездом, который возник в результате нападения на Израиль, значительно повысил цену на авиабилет — она прыгнула почти до 800 долларов. Однако украинский посол еще раз подчеркнул, что тем украинцам, которые находятся в центральных и северных районах Израиля, ничто не угрожает. И хотя на севере страны стянуты войска ЦАХАЛа, однако американский флот, подошедший к побережью Израиля, уже помог Ливану, по мнению дипломата, принять решение.

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Острой остается проблема в самом Секторе Газа, отметил Корнийчук, где украинцев насчитывается значительное количество, преимущественно женщины с детьми.

"Мы уже имеем опыт эффективной эвакуации весной 2001 года через Египет и сейчас повторяем такой сценарий. Там работает инициативная группа наших граждан. Эти люди самоорганизуются, а мы им помогаем выехать в пункт пропуска на границе с Египтом. В дальнейшем ими занимаются наши коллеги из посольства Украины в Египте", — пояснил Корнийчук.

Однако он отметил, что очень важно ускорить эвакуацию, пока не началась наземная операция, потому что потом проблем будет гораздо больше. И призвал соблюдать спокойствие и внимательно слушать информацию от службы тыла Израиля, которая отвечает за сотрудничество с гражданскими.

"Но на самом деле проблем вылета из Израиля нет. Самый дешевый путь — это на Кипр. Полететь в Европу также можно, но цены поднялись. Именно из-за ажиотажа средняя цена билета составляет около 800 долларов. Мы создали чат, где можно зарегистрироваться, и мы постараемся адресно помочь каждому", — отметил Корнийчук.

Что известно об украинцах в Израиле

После нападения ХАМАС на Израиль посольство Украины создало оперативный штаб для помощи украинцам, которые оказались в стране. Причем, как отметил посол Корнийчук, наши дипломаты получат обращения от украинцев как с израильской, так и палестинской стороны.

Вечером в субботу, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в результате боевых действий в Израиле могла погибнуть гражданка Украины.

Тогда же стало известно, что оперативный штаб МИД Украины разыскал одного украинца, который накануне исчез на юге Израиля. В то же время в Секторе Газа находилось до 200 граждан Украины.

Уже 8 октября стало известно о двух погибших во время событий в Израиле гражданок Украины. Дипломаты принимают меры для репатриации их тел.

Днем позже из израильского города Сдерот был эвакуирован украинский мальчик, который получил ранения во время нападения боевиков. В частности, удалось разыскать пятерых граждан, которые считались пропавшими на юге Израиля.

Война в Израиле

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из Сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет. Боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

8 октября 2023 года Израиль официально перешел в состояние войны. Силы обороны страны стягивают артиллерию и танки к границе с Газой, продолжаются авиаудары.

В течение первых двух суток после начала войны ЦАХАЛ поразил сотни целей в Секторе Газа. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Вчера премьер-министр Нетаньяху сказал, что Израиль вступает в долгую войну, ее первая фаза подходит к завершению. В то же время Израиль вернул контроль над всеми городами на границе с Сектором Газа.

Также стало известно о воздушной тревоге, объявленной на севере Израиля — на границе с Ливаном. Выяснилось, что с той стороны границы произвели два минометных выстрела, причем один из снарядов даже не долетел. Силы ЦАХАЛа применили авиацию.

Ранее Фокус рассказывал о том, кто выступил за и против атаки ХАМАС на Израиль. Исламские страны Иран и Афганистан выступили с радикальным призывом взять Иерусалим, а цивилизованные страны Запада осуждают атаки террористов.