"Заходили, но были ликвидированы": в Генштабе рассказали о боях на Авдеевском терриконе (видео)

По словам представителя украинского командования, россияне "фантазируют" о взятии высоты к северу от Авдеевки. Высота господствует над местностью, поэтому бойцы ВСУ продолжают держать оборону.

В течение шестидневного наступления на Авдеевку российское командование потеряло рекордное количество живой силы и военной техники, показали подсчеты СМИ. В частности, в ВС РФ стало меньше на 11 пехотных батальонов и столько же артиллерийских дивизионов, свидетельствует инфографика. Между тем ВСУ продолжают удерживать позиции, а заявления россиян о захвате высоты на севере являются выдумкой пропагандистов РФ. О деталях боев на востоке рассказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Комментарий офицера прозвучал в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Штупуна, российские подразделения действительно сосредоточились на взятии высоты возле Авдеевского коксохимического комбината — "Авдеевского террикона". Эта высота нужна врагу, поскольку с нее видно далеко вокруг.

На некоторое время россиянам удалось пробраться на эту высоту, но их оттуда выбили: "заходили, но были все ликвидированы", — лаконично заявил офицер. На сегодня террикон — под полным контролем ВСУ, заявил спикер. Сообщения в пабликах о взятии террикона являются фантазиями, к которым склонны россияне.

"Русские всегда много фантазируют. Их фантазии пусть остаются фантазиями".

Бронетехники на данном отрезке фронта стало меньше, но продолжает идти пехота: "Уже не идет, а ползает. Мы не даем им идти нормально", — сказал Штупун.

Также офицер сообщил, что за прошедшие сутки россияне пытались штурмовать позиции ВСУ 42 раза — это половина от суммарного количества атак на всем фронте. Кроме того, началась активизация с другой стороны от Донецка — в районе Марьинки. Враг доукомплектовывает подразделения "Шторм" и "Шторм Z": "Российское командование бросает их вперед на верную гибель".

Бои под Авдеевкой: детали

Отметим, о наступлении ВС РФ под Авдеевкой стало известно 10 октября 2023 года. Сообщили, что российские подразделения активизировали боевые действия и двинулись вперед колоннами бронемашин. Позже бойцы Сил обороны начали публиковать видео обезвреживания российских танков: их подбивали на дальних подступах к украинским позициям.

Позже в ВСУ рассказали о возобновлении предыдущей тактики российского командования — практики "мясных штурмов". В частности, враг делит основные силы на небольшие штурмовые группы, которые одну за другой бросаются под огонь ВСУ.

Вследствие подобной тактики подразделения РФ понесли впечатляющие потери, поэтому Кремль вынужден их скрывать от собственного населения, отметили аналитики Института изучения войны. Потери подтверждаются ежедневными отчетами Генштаба ВСУ: 12 октября сообщили об обезвреживании 1030 ед. живой силы противника.

Между тем специалисты Минобороны Великобритании соглашаются, что под Авдеевкой происходит самое значительное наступление ВС РФ в 2023 году. Однако успех этого наступления является "маловероятным."

Напоминаем, в Силах обороны показали пример ночного противостояния сил ПВО с российскими дронами-камикадзе. Кадры видео похожи на схватку из "звездных войн": работают с использованием прожекторов и мощных пулеметов. Между тем бойцы ССО ВСУ рассказали об удачном ударе вглубь территории противника, во время которого удалось уничтожить девять российских вертолетов.