Активы, инвестиционный центр, биржа: Минфин США ввел санкции против членов и пособников ХАМАС

По информации Министерства финансов США, ограничения касаются еще и граждан Судана, Турции, Алжира, Катара и компании Buy Cash Money and Money Transfer.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции по противодействию терроризму, под которые попали девять физических лиц, связанных с палестинским движением ХАМАС, а также одна организация. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается в релизе, санкции направлены против членов террористической группировки: управляющих активами секретного инвестиционного портфеля ХАМАС; финансового посредника в Катаре, имеющего тесные отношения с иранским режимом; ключевого командира движения; биржи виртуальной валюты, которая базируется в Секторе Газа, и ее оператора.

Санкции введены против таких лиц, причастных к движению ХАМАС:

Мусса Мухаммад Салим Дудин;

Абдельбасит Хамза Эльхассон Мохаммед Хайр;

Амер Камаль Шариф Альшава;

Ахмед Сада Джахлеб;

Айман Ахмад Аль-Дувайк;

Валид Мохаммед Мохаммед Мустафа Джадаллах;

Мухаммад Ахмад Абд аль-Даим Насралла;

Ахмед М.М. Алакад;

Айман Нофаль.

Кроме того, под ограничения попали платежные системы, которые предоставляют услуги по денежным переводам и обмену виртуальной валюты, в том числе крипты, — Buy Cash Money and Money Transfer Company.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в релизе от 18 октября подчеркнул, что ограничения направлены именно против боевиков и сетей их поддержки, а не против рядовых палестинцев.

"Только ХАМАС несет ответственность за бойню, которую его боевики совершили против народа Израиля, и он должен немедленно освободить всех заложников, находящихся под стражей. Соединенные Штаты не будут ограничивать себя в использовании всех инструментов, которые есть в нашем распоряжении, чтобы помешать террористической деятельности ХАМАС", — подчеркнул Блинкен.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США предпринимают "быстрые и решительные действия", чтобы преследовать финансистов и пособников ХАМАС, их финансовых посредников в таких странах, как Судан, Турция, Алжир, Катар.

Сейчас американский Минфин задержал почти 1 000 человек и организаций, связанных с терроризмом и финансированием терроризма со стороны Ирана и его помощников, в частности ХАМАС, "Хезболла" и другие.

Война в Израиле — что происходит в последнее время

15 октября газета The New York Times написала, что Израиль перенес начало наземной операции в Секторе Газа, которую планировали на выходные, из-за неблагоприятных погодных условий.

Из-за нападения ХАМАС в Израиле могли погибнуть около 1400 человек, более 4100 человек получили ранения. В Газе заявляют о гибели более 2700 палестинцев и ранениях более 9,9 тысяч. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил, что количество погибших украинцев возросло до 23 человек.

17 октября стало известно, что США и Израиль согласились разработать план оказания гуманитарной помощи гражданским лицам в Секторе Газа.

В этот же день Фокус писал, что США направляют к берегам Израиля тысячи морских пехотинцев и более 10 военных кораблей.

18 октября в Израиль прибыл президент США Джо Байден, который заявил, что удар по больнице Аль-Ахли в Секторе Газа нанесла не израильская сторона.

Напомним, Фокус писал, что, по данным газеты The New-York Times, ЦАХАЛ следит за пользователями смартфонов в Секторе Газа, чтобы выявить их точное количество. Это нужно для оценки проведения наземной операции и предотвращения жертв среди мирного населения.

Кроме того, Фокус сообщал, что глава израильской службы безопасности "Шин Бет" Ронен Бар признал свою ответственным за невозможность предотвращения нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Ранее Фокус информировал, что израильские генералы внимательно изучили опыт российско-украинской войны на случай наземной фазы военной операции в Секторе Газа.