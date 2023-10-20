От 18 до 60 лет: мобилизовать могут всех, пригодных к воинской службе, — ВСУ

По словам представителя ВСУ Владимира Фитьо, в приоритете на мобилизацию специалисты с опытом — танкисты, штурмовики, пехотинцы, артиллеристы, операторы беспилотных аппаратов, медицинский персонал и водители.

Согласно действующему законодательству Украины мобилизовать могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, пояснил руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Как заметил эксперт, если военнообязанный имеет право на отсрочку, он должен предоставить документ, подтверждающий это право, в ТЦК.

Кроме того, человек, состояние здоровья которого не позволяет ему нести воинскую службу, также должен предоставить в ТЦК заключение военно-лечебной комиссии.

"Если мужчина фигурирует в военном реестре как призывник, но скрывает информацию о своем заболевании от ТЦК и СП, они не могут быть проинформированы о том, что он не годен к службе", — подчеркнул Фитьо.

Те же, кто готов исполнить свой долг, обязаны обновить свои учетные данные.

При этом руководитель службы подчеркнул, что существуют периоды, во время которых призывники, имеющие отсрочку как студенты, могут быть мобилизованы:

после окончания колледжа и перед поступлением в вуз;

после окончания бакалаврата и перед поступлением в магистратуру;

после окончания вуза и перед поступлением в аспирантуру;

перед поступлением в докторантуру.

Фитьо обратил внимание, что в приоритете призыва для армии – специалисты с опытом. Речь идет о танкистах, штурмовиках, пехотинцах, артиллеристах, операторах беспилотных аппаратов, медицинском персонале и водителях. В то же время важно отметить, что граждане Украины могут мобилизовать не только на передовую, но и для службы в штабе.

Мобилизация в Украине — последние новости

Граждане Украины в возрасте 18-27 лет подлежат призыву на срочную военную службу, но из-за полномасштабного вторжения российских войск она не проводится. Основные категории мужчин, подлежащих мобилизации, перечислены в законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", при этом пополнить ряды ВСУ могут и лица моложе 27 лет.

С 1 ноября выехать из Украины смогут определенные законодательством категории военнообязанных. При этом те мужчины, которые выехали, сопровождая лиц, указанных в списке согласно законодательству, обязаны вернуться в страну не позднее возвращения человека, которого они сопровождали.

Напомним, Фокус писал о том, могут ли заблокировать банковскую карту за неявку в ТЦК. По словам адвоката, в ТЦК считают, что если бросить повестку в почтовый ящик, значит военкомы должным образом вызвали гражданина.

Также Фокус разъяснил, какие виды повесток и кто может их вручать на улицах и в общественных местах.

Напомним, Фокус опубликовал перечень тех категорий граждан Украины, которые имеют право на отсрочку от призыва в условиях всеобщей мобилизации.

Также в СМИ разобрались, что делать в случае получения повестки на блокпосте. Неправильно оформленные приглашения в ТЦК можно обжаловать.