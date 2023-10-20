Получит больше всех: Белый дом официально запросил у Конгресса $61 млрд для Украины

Журналисты сообщили, что Белый дом планирует поделить финансирование на четыре части. Средства выделят Украине и Израилю, а также на противостояние России, Китаю и Ирану.

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу о выделении бюджетных средств на иностранную помощь. В общем просит о 106 млрд долл., из этой суммы 61,4 млрд долл. получит Украина. Также определенную сумму получит Израиль и иммиграционные программы. О деталях предложения Байдена Конгрессу говорится в статье издания The Washington Post.

Издание отмечает, что подобный запрос свидетельствует о серьезных "разломах во внешней политике", что особенно важно перед президентскими выборами 2024 года.

Байден запросил у американских сенаторов 106 млрд долл., которые после решения членов Республиканской и Демократической партий поделят следующим образом:

Украина получит 61,4 млрд долл. (это самая большая доля); Израиль — 14 млрд долл. (в 4 раза меньше, чем Украина); потребности иммиграционной политики — 14 млрд долл; гуманитарная помощь и расходы на противодействие Китаю, который усиливает влияние в Азии и в развивающихся странах — 10 млрд долл.

Отметим, на сайте Белого дома разместили полный текст запроса Байдена. Указывается, на что именно пойдут деньги для Украины: 30 млрд дол. — на вооружение, 14,4 млрд дол. — на разведку и безопасность, 16,3 млрд дол. — на экономические нужны, 481 млн дол. — на поддержку украинцев, приехавших в США.

Тем временем в Twitter политика есть публикация о неприятии терроризма и необходимости бороться с ним военным путем.

Военная помощь США: детали

В СМИ объяснили, почему Джо Байден решил выделить Украине сразу такую большую сумму. По словам журналистов, это делается для "преодоления фрагментарного подхода": таким образом Киев будет иметь гарантированную помощь в течение года. Кроме того, такие средства показывают устойчивое намерение США противостоять противникам — Москве, Пекину, Тегерану.

Отметим, в сентябре Палата представителей Конгресса США заблокировала выделение Украине следующего транша военной помощи в размере 300 млн долл. Выделение средств состоялось из-за нежелания членов Республиканской партии, которые говорили о "моральных" причинах своего решения.

После этого голосования в отставку ушел спикер Палаты представителей — член Республиканской партии. Сейчас палата не работает, потому что до сих пор не выбрали нового спикера.

Между тем США заявили о своей всесторонней поддержке действий Израиля, который планирует провести операцию по обезвреживанию террористов праворадикальной организации ХАМАС. Аналитики указывали, что при таких условиях поддержка Украины может ослабнуть.

9 октября в Средиземное море отправили два авианосца США, а через несколько дней в аэропорту Израиля приземлился самолет из Пентагона, заполненный бронемашинами и военным снаряжением для Армии обороны ЦАХАЛ. Самолет приземлился менее чем через две недели после событий 7 октября, когда террористки сектора Газа убили 1200 израильтян.

Между тем в сети сообщили о партии артиллерийских снарядов 155 калибра: они якобы должны были поступить Украине, но теперь отправятся в Израиль.

Напоминаем, аналитики проанализировали поведение президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина После этого сделали выводы, что они будут пытаться дискредитировать США во время урегулирования на западе Азии. Между тем Путин посетил Пекин и заявил, что ожидает скорейшего заключения "масштабного" соглашения с Китаем, которое продлится до 2030 года.