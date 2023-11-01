В Херсоне задержали адвоката, который "переписывал" имущество морского порта на оккупантов

Мужчина возглавил Бюро технической инвентаризации и переписывал украинское имущество на баланс оккупационной власти.

В Херсоне задержали местного адвоката, который работал на оккупационные власти и "переписывал" имущество Херсонского морского порта на "администрацию Сальдо". Об этом сообщают в Службе безопасности Украины.

После захвата города адвокат поддержал оккупационные власти, а впоследствии стал руководителем "Бюро технической инвентаризации" (БТИ). На эту должность его назначили по личному указанию главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

В украинской службе безопасности отмечают, что находясь на должности мужчина перерегистрировал имущество Херсонского морского порта на баланс "Минтранспорта РФ" и занимался не законной инвентаризацией коммунального предприятия.

"Он принимал непосредственное участие в незаконной "инвентаризации" местного коммунального предприятия "Городское дорожное управление" и передачи оккупантам его основных фондов", — говорится в сообщении.

Среди прочего, во время временной оккупации мужчина призывал местных жителей работать на оккупационные власти и обещал российскую зарплату и лояльное отношение.

После освобождения Херсона украинскими военными мужчина скрывался от правосудия, однако был обнаружен и задержан.

Местному адвокату сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору и взяли под стражу. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оккупация Херсона

2 марта 2022 года Министерство обороны России заявило о захвате Херсона. Уже через несколько дней, а именно 4 марта, стало известно о захвате телебашни. Вместе с кабельными каналами перестали работать приставки Т2, а украинские каналы были доступны только через Интернет. Также сообщалось о захвате передающей станции Концерна РРТ, которая находится под управлением Администрации Госспецсвязи.

Местные жители оккупацию города не поддерживали и выходили на тысячные митинги с украинскими флагами на которых кричали "Херсон — это Украина" и "Российский солдат — фашистский оккупант!". В ответ российские военные открывали огонь по жителям.

Уже 26 апреля оккупанты назначили "главу" Херсонской ОГА, которым стал Владимир Сальдо, и "главу" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.

19 августа украинская армия пошла в контрнаступление на юге. Российские военные начали взрывать мосты и забирать флаги РФ со зданий.

Освободили Херсон от российских военных в ходе контрнаступления 11 ноября 2022 года. У здания появился украинский флаг, а оккупанты переодеваясь в гражданскую одежду начали убегать из города.

Напомним, на днях на Харьковщине задержали владелицу салона красоты, которая шпионила для российской спецслужбы. Женщина выспрашивала информацию у своих клиентов во время услуг и передавала информацию ФСБ.

Также 30 октября в Запорожье разоблачили местного жителя, который за 30 тыс. гривен шпионил за перемещением украинской военной техники.