"Это смешно": эксперты объяснили, почему ВСУ не используют Abrams на поле боя, — СМИ

По мнению экспертов, танки Abrams берегут до весны и используют во время весеннего наступления. В то же время отметили, что американских бронемашин слишком мало на ту линию фронта, которая есть в Украине.

Украинское командование может придерживать американские танки Abrams для боевых действий весной 2024 года. Кроме того, их "до смешного" мало, чтобы использовать на тысячекилометровой линии фронта. О ситуации, сложившейся вокруг Abrams, рассуждала группа экспертов, которых опросило издание Business Insider. Основные тезисы экспертов опубликованы на портале издания.

Журналисты Business Insider пообщались с тремя экспертами, высказавших свое мнение относительно того, что на поле боя в Украине до сих пор не заметили танков Abrams, которые поступили из США в начале осени 2023 года.

Эксперт из Германии Сергей Сумленный, основатель European Resilience Initiative Center, отметил некоторые моменты относительно Abrams. Прежде всего указал, что в США слишком долго думали, отправлять ли эти танки в Украину. Россияне воспользовались этим промедлением и построили линию укреплений из окопов, мин и "зубов дракона".

Украинцы попытались бросить западные бронемашины во "фронтальную атаку" во время контрнаступления в Запорожской области, напомнил эксперт. Тогда на поле боя использовали бронемашины Bradley, которые наткнулись на фортификационные линии ВС РФ. ORYX-аналитики подсчитали, что тогда была потеряна треть "Брэдли" — 34 из 100. То есть, процитировало издание, "у западных танков мало шансов блистать на поле боя".

Ко всему, 31 танк на 1000 км линии фронта — это очень мало, подчеркнул Сумленный.

"Это всего три бака на сто километров — это смешно", — заявил эксперт.

Еще один собеседник издания — Mark Cancian, полковник морской пехоты США в отставке, который сейчас является старшим советником Центра стратегических и международных исследований. Американец считает, что танки Abrams приобщили к уцелевшим Bradley и держат в резерве. Возможно, их используют весной во время более благоприятных погодных условий. Осенью и зимой в Украине "болото, дождь, снег, мороз", поэтому эти машины были бы "неэффективны" и "трудноподдерживаемые с точки зрения логистики".

"Поскольку фронт стабилен, украинцы, вероятно, держат их в резерве", — подытожил морпех армии США в отставке. Весной, предполагает, наступит благоприятный момент для контрнаступления ВСУ, и тогда они пойдут в бой.

С мнением Mark Cancian соглашается эксперт из Института изучения войны Екатерина Степаненко. Она также вспомнила о "дожде и грязи" и также отметила, что наблюдатели действительно ни разу не видели использования Abrams на поле боя в Украине.

Журналисты Business Insider в конце статьи отметили, что обращались за комментариями в Минобороны Украины, но ответа не получили.

Контрнаступление ВСУ — детали

Отметим, в сентябре СМИ сообщили, что в Украину действительно прибыли танки Abrams, которые правительство США впервые пообещало осенью 2022 года. Бронемашины Bradley поступили раньше — весной 2023 года. Именно эти машины ВСУ использовали во время первых наступательных действий в июне 2023 года. Впрочем, после этого украинское командование изменило тактику, которая позволила украинским воинам отвоевать плацдарм в районе сел Работино-Вербовое в направлении Мелитополя и Токмака.

В ноябре 2023 года Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовал колонку в издании The Economist, в которой объяснил, что война может зайти в тупик, если Украина не получит технологического преимущества над ВС РФ. Президент Владимир Зеленский после этого заявил, что верит в победу Украины, но отметил, что "наступил тяжелый этап войны".

Западные СМИ побывали на линии фронта на востоке Украины и отметили, что там нет затишья — продолжаются тактические бои за удержание выгодных позиций. Кроме того, украинское командование подтвердило, что Силы обороны удерживают плацдарм на левом берегу Днепра на Херсонщине.

Напоминаем, эксперт объяснил, как отразится на экономике РФ рост выпуска оружия и военного снаряжения. Между тем американский историк Тимоти Снайдер сделал заявление относительно войны в Украине: отметил, что страны Запада действительно могут помочь, что "тупика" не было.