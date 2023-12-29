F-16 бросили в точку проникновения ракеты РФ: в Польше рассказали об инциденте в небе

Главы польских оборонных ведомств заявили, что во время проникновения ракеты РФ в небо подняли национальные и союзнические истребители.

В связи с российской ракетой, которая 29 декабря проникла в воздушное пространство Польши, Вооруженные силы страны подняли в воздух истребители F-16 и следили за целью с помощью радаров собственных и союзников. Ракету не обезвреживали — она три минуты пробыла на территории Польши, добралась до Люблинского воеводства, а затем вернулась обратно в Украину. О реакции польских политиков и военных рассказали на портале агентства Polska Agencja Prasowa (PAP).

Через несколько часов после инцидента на польско-украинской границе состоялось заседание Совета нацбезопасности Польши, написали журналисты портала. Во время заседания, созванного президентом Польши Анджеем Дудой, глава Министерства национальной обороны и глава Генштаба Польши объяснили, что произошло утром 29 декабря.

Глава Генштаба Польши генерал Веслав Кукула заявил, что проникновение неизвестного объекта произошло в 7:12 (по польскому времени, то есть в 8:12 по Киеву). Объект маневрировал около трех минут. Военные идентифицировали увиденное на радарах — уверены, что это была ракета РФ.

За ракетой следили польские и союзнические радары, отметил военный. В местность, где она пересекла границу, направили истребители F-16. Кроме того, были задействованы Сухопутные силы и силы территориальной обороны — они следили за российским снарядом с земли.

Чиновник назвал местность, где маневрировала российская ракета — Люблинское воеводство. В заметке X (ранее — Twitter), пресс-служба Вооруженных сил Польши поблагодарила местные власти за помощь.

Глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заверил граждан Польши, что они могут быть спокойны за свою безопасность. В заметке X политик отметил, что защита страны осуществляется с помощью союзников.

На портале также привели слова оперативного командующего Вооруженных сил Польши генерала Мацея Клиша. Военный пояснил, что при появлении российской ракеты в небо подняли "как национальные, так и союзнические самолеты".

Президент Польши Анджей Дуда в соцсети X пока не комментировал услышанное от представителей оборонных ведомств: есть только официальные заявления канцелярии главы государства о результатах совещания. Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что поддерживает контакты с Дудой и Минобороны, чтобы "вместе работать для безопасности Польши".

Обстрел Украины 29 декабря 2023 года — детали

Отметим, во время российского массированного удара утром 29 декабря стало известно о проникновении неизвестного объекта на территорию Польши. Согласно данным польских журналистов, это могла быть ракета Х-101, которой россияне пытались достать до одной из западных областей Украины. Также ориентировочно указывали, что ее заметили возле населенного пункта в 40 километрах от польско-украинской границы.

Местность, где в Польше заметили российскую ракету 29 декабря Фото: Google Maps

Между тем в Воздушных силах ВСУ рассказали, что ВС РФ запустила по Украине 90 ракет различных типов и 36 дронов-камикадзе Shahed-136. Силы ПВО сбили значительную часть целей, но есть пострадавшие и разрушения в ряде областей — от Сумщины до Львовщины, от Киевщины до Одесской области. Также под удар попал Харьков — по областному центру ударили ракетами С-300. В Киеве поврежден жилой дом и станция метро, в Одессе — разрушено несколько квартир в жилом доме. Также есть разрушения в Днепре, Запорожье, Львове.

Согласно данным по состоянию на 17:00 часов, известно о 30 убитых украинцах и более 150 раненых — информацию обновили представители украинской власти.

Напоминаем, в сети появилась информация о возможном уничтожении Ту-22, который днем запускал ракеты по Смеле в Черкасской области. В Черкасской военной администрации сообщили о повреждении 50 домов и травмировании людей.