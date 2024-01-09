Массовые попадания по энергообъектам: эксперт объяснил опасность ракет Х-22 с кассетным зарядом

Ракета Х-22 не отличается точностью и взрывается в нескольких километрах от выбранной россиянами цели. Если ее наполнят кассетными зарядами, то она станет опасна для объектов инфраструктуры.

Подавляющее большинство ударов РФ, во время которых использовали ракеты Х-22, отмечались попаданием в гражданские объекты и многокилометровым отклонением от цели. Если россияне наполнят боевую часть ракеты кассетными зарядами, то продолжат бить ими по мирным целям и увеличат зону поражения и количество жертв. О последствиях очередного совершенствования российского оружия говорится в объяснении военного обозревателя Александра Коваленко, опубликованном на портале "Обозреватель".

Коваленко отметил, что боевую часть ракеты Х-22, которую планируют модернизировать на Дубненском машиностроительном заводе, можно заполнить несколькими сотнями кассетных зарядов. Согласно его оценкам, ракета может вместить около 300 кассетных зарядов 9Н210 или 9Н235.

При этом обозреватель напомнил характер применения Х-22. Россияне били ими по гражданским целям, полностью разрушая и выжигая дома и торговые центры. Если наполнить ракету микрозарядами, то мощность точечного удара уменьшится — то есть уменьшится масштабность разрушений. Зато увеличится площадь поражения и возрастет количество микроразрушений.

Новые характеристики старой советской ракеты россияне могут использовать для ударов по энергетической инфраструктуре, отметил Коваленко. Например, они вполне могут промахнуться, целясь в объект энергетической инфраструктуры. Однако, если площадь поражения возрастет, то промахнуться станет невозможно — вокруг разлетятся сотни поражающих элементов.

Обстрелы Украины — детали

Отметим, по ориентировочным оценкам, РФ имеет запас ракет Х-22 в размере до нескольких тысяч штук. По разным оценкам — от 3 до 10 тыс. шт.: о количестве сообщал в 2018 году портал Naval News и в 2022 году представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. Первое использование этой ракеты для удара по Украине зафиксировано в мае 2022 года — россияне били по целям в Донецкой и Одесской областях (попали в торговый центр "Ривьера" в Одессе). После того россияне попали ими по следующим гражданским сооружениям: по ТЦ "Амстор" в Кременчуге (погибло 22 человека), по базам отдыха в Сергеевке, по жилому дому в Днепре (погибло 45 человек).

В Воздушных силах заявили, что имеющиеся в Украине силы ПВО не могут справиться с ракетами Х-22 — по состоянию на конец второго года войны ни одну не сбили. С другой стороны, спикеры командования сообщили, что ее могут сбить западные системы — ЗРК Patriot или Iris-T. Однако данные системы появились на вооружении ВСУ, но пока не сообщалось, что они успешно отработали по Х-22. Военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что это могло произойти вследствие того, что россияне намеренно посылали ее таким образом, чтобы не попасть в зону поражения западного оружия.

Напоминаем, начиная с 29 декабря 2023 года, ВС РФ наносят регулярные удары по Украине ракетами различных типов и дронами. 29 декабря состоялся массированный обстрел, во время которого силы ПВО Украины насчитали 153 воздушные цели. 8 января 2024 года состоялся еще один удар: россияне использовали около 50 ракет Х-101, а также баллистические и крылатые ракеты различных типов. В последнем наборе ракет — восемь Х-22, запущенных из Белгородской области.