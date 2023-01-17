Ракетный удар ВС РФ по Днепру: завалы разрушенного дома разобраны на 90% (фото)

По словам главы ОВА Валентина Резниченко, спасательная операция на месте трагедии в Днепре продолжается уже более 63 часов.

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Завалы многоэтажного дома, в который 14 января попала российская ракета, разобраны на 90% процентов. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

Глава ОВА отметил, что спасательная операция на месте происшествия длится уже более 63 часов. Чиновник также опубликовал данные о жертвах, отметив, что судьба 25 жителей дома до сих пор неизвестна.

"39 человек спасены, 40 – погибли. 79 раненых, среди них 16 детей. В больницах сейчас 28 пострадавших, 10 – тяжелые. 25 жителей дома разыскиваются", — написал Валентин Резниченко.

[ + – ] Последствия обстрела ВС РФ

Попадание ракеты по жилому дому в Днепре

В субботу, 14 января Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по девятиэтажному дому в Днепре, в результате чего десятки людей погибли и получили ранения. Кроме того, из-за обстрела во всей Днепропетровской области временно прекратилось электроснабжение.

В тот же вечер советник Офиса президента Алесей Арестович завил, что ракета, разрушившая дом в Днепре, была предварительно сбита украинскими силами противовоздушной обороны.

Данное заявление опроверг командующий Воздушными Силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, отметив, что у Украины пока нет средств для сбивания подобного рода снарядов. О том, что ракета не была сбита ПВО также свидетельствует видео, снятое очевидцем трагедии.

В итоге советник ОП принес извинения близким погибших и пострадавших, а также жителям Днепра и всем, кого задело его высказывание. При этом Арестович утверждает, что против него была проведена "информационная операция".

В Кремле отрицают свою причастность к трагедии в Днепре, заявляя, что российские Вооруженные силы не обстреливают жилые дома. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, попадание ракеты в жилой дом является "результатом работы украинской ПВО".

Еще Фокус писал о том, что под завалами разрушенного дома в Днепре оказалась освобожденная из плена героиня "Азовстали". Муж пострадавшей защитницы на данный момент пребывает в российском плену.