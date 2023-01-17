Ракетний удар ЗС РФ по Дніпру: завали зруйнованого будинку розібрано на 90% (фото)

За словами голови ОВА Валентина Резніченка, рятувальна операція на місці трагедії у Дніпрі триває вже понад 63 години.

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Завали багатоповерхового будинку, у який 14 січня поцілила російська ракета, розібрано на 90%. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

Глава ОВА зазначив, що рятувальна операція на місці події триває вже понад 63 години. Чиновник також опублікував дані про жертв, зазначивши, що доля 25 мешканців будинку досі невідома.

"39 людей врятовано, 40 — загинуло. 79 поранених, серед них 16 дітей. У лікарнях зараз 28 постраждалих, 10 — важкі. 25 мешканців будинку розшукуються", — написав Валентин Резніченко.

[ + – ] Наслідки обстрілу ЗС РФ

Попадання ракети по житловому будинку у Дніпрі

У суботу, 14 січня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по дев'ятиповерховому будинку в Дніпрі, внаслідок чого десятки людей загинули та отримали поранення. Окрім того, через обстріл у всій Дніпропетровській області тимчасово припинилося електропостачання.

Того ж вечора радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ракета, яка зруйнувала будинок у Дніпрі, була попередньо збита українськими силами протиповітряної оборони.

Цю заяву спростував командувач Повітряних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, зазначивши, що Україна поки що не має засобів для збивання подібних снарядів. Про те, що ракета не була збита ППО, також свідчить відео, зняте очевидцем трагедії.

У результаті радник ОП вибачився перед близькими загиблих і постраждалих, а також мешканцями Дніпра та всіма, кого зачепило його висловлювання. При цьому Арестович стверджує, що проти нього було проведено "інформаційну операцію".

У Кремлі заперечують свою причетність до трагедії у Дніпрі, заявляючи, що російські Збройні сили не обстрілюють житлові будинки. За словами прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, потрапляння ракети у житловий будинок є "результатом роботи української ППО".

Ще Фокус писав про те, що під завалами зруйнованого будинку у Дніпрі опинилася звільнена з полону героїня "Азовсталі". Чоловік постраждалої захисниці наразі перебуває у російському полоні.