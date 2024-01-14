ПТСР и новая семья: как сложилась судьба Богдана из Бахмута, видевшего смерть мамы, — СМИ (видео)

Мальчик полгода прожил в семье и его психическое состояние ухудшилось, рассказала психолог. Теперь он имеет новую семью, которая подарила ему хорошее настроение на новогодние праздники.

Девятилетний Богдан, которого в октябре 2022 года полицейские вывезли из Бахмута, прошел длительную реабилитацию в Испании, поскольку страдал от постравматического стрессового расстройства (ПТСР). Мальчик сначала жил у родственников, но потом оказался в новой семье, которая в конце 2023 года устроила ему яркое празднование Нового года. О том, как сложилась судьба Богдана, рассказали журналисты ТСН в репортаже, размещенном на Youtube-портале телеканала.

В репортаже говорится о мальчике из Бахмута — что именно произошло осенью 2022 года, о его спасении полицейскими из подразделения "Белые Ангелы" и об этапах реабилитации ребенка.

После того, как восьмилетнего мальчика вывезли из города в Донецкой области, который находился под бомбежками россиян, он оказался в Испании. В Испании был создан специальный лагерь для детей, пострадавших от вторжения РФ, объяснили журналисты. Здесь с ним работала психолог и основательница лагеря Оксана Лебедева — посоветовала медийщикам просто слушать рассказ ребенка и ни о чем не спрашивать.

Богдан рассказал, как увидел тела матери и отчима, убитых российским снарядом. Ребенок потерял сознание от увиденного — процитировали журналисты слова ребенка.

"Я побежал к папе и маме. Посмотрел на них и потерял сознание. Для меня мама была самой родной", — сказал мальчик.

По словам Лебедевой, пребывание в мирном окружении дало результат — Богдан "отгоревал", начал улыбаться, перестал бояться полета самолетов.

После возвращения в Украину ребенок некоторое время проживал вместе с родственниками отчима, говорится в репортаже. По мнению психолога, он не получил там достаточной поддержки, потому что начал страдать от усиления симптомов ПТСР.

"Он попал к нам сначала после потери и был диагностирован по шкале стрессового расстройства, например, 16. Затем он попал на полгода в среду, которая не поддерживает, а травмирует. Когда через полгода удалось снова его забрать в интенсив, то мы уже диагностировали его по той же шкале уровень 37".

Через полгода ребенка передали другой семье — киевлянам Алене и Андрею. Фамилии людей не указаны, но отмечается, что приемная мать занимается музыкой, а приемный отец — травматолог.

Теперь Богдану 9 лет и он повторно пошел в первый класс, рассказали журналисты. Мальчик мечтает о том, как станет пилотом, желает "возвращения мамы" и молится, "чтобы избавиться от плохих мыслей".

На видео, опубликованном телеканалом, показали, как Богдан посетил первый в жизни каток. Видно, что мальчик доволен и улыбается от новых впечатлений.

Богдан из Бахмута — детали

Отметим, о спасении Богдана Фокус рассказывал в октябре 2022 года. 25 октября стало известно, что полиция вывезла из Бахмута ребенка, который видел тела погибших матери и отчима. Как объяснили знакомые семьи, однажды родители попали под удар снаряда ВС РФ — погибли от осколочных ранений. Мальчик сначала находился у соседей, но когда услышал о трагедии, схватил велосипед и отправился на место удара. О сироте узнали "Белые Ангелы" — они его вывезли из мест боевых действий.

Богдан оказался в семье бывшей жены отчима, через несколько дней сообщили медиа. Рядом с ним было еще трое детей: были надежды, что это поможет ему пережить потерю.

Бои под Бахмутом продолжались более полугода — с осени 2022 года по май 2023 года. В боях участвовали наемники ЧВК "Вагнер", которые продавливали линию обороны с помощью мощных артиллерийских ударов по населенному пункту. Видео из оккупированного россиянами города показывают целые улицы многоквартирных домов, разрушенных в результате действий ВС РФ.

В январе 2023 года боевые действия под Бахмутом продолжаются. Согласно данным аналитиков Института изучения войны, россияне давят на северном и южном флангах — возле Богдановки и Клещиевки. Эксперты также прогнозируют, что вскоре ВСУ должны начать оборонительную операцию в городке Часов Яр, расположенном в 7-8 км от западной окраины Бахмута.