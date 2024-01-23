Крылатые ракеты и "Искандеры": у Кличко сообщили последствия утреннего удара по Киеву (видео)

Украинская противовоздушная оборона уничтожила вражеские воздушные цели. Однако обломки ракет падали практически по всей территории Киева, рассказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Утром 23 января Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по Киеву, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщили в КМВА в Telegram.

В 5:44 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за пусков крылатых ракет с российских самолетов Ту-95МС. Начальник КГВА Сергей Попко в 7:02 заявил о том, что в столице работала система противовоздушной обороны. Уже в 7:25 стало известно о ракетном ударе по Святошинскому району столицы. Также были зафиксированы разрушения еще в нескольких районах.

По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, на Киев летело около 20 вражеских ракет, все они были поражены средствами противовоздушной обороны. Он отметил, что обломки падали практически по всей территории города.

В пресс-службе КГВА рассказали, что это второй ракетный удар по столице с начала года. В частности, удар был комбинированный, с применением различного вооружения.

"Воздушная тревога в столице длилась два с половиной часа. Сначала враг запустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской обл. Эти ракеты заходили на столицу двумя волнами", — говорится в сообщении.

Враг запустил по столице баллистические ракеты наземного базирования, когда крылатые ракеты находились непосредственно в воздушном пространстве Киева. Силы и средства ПВО поразили почти 20 воздушных целей, однако в результате комбинированной ракетной атаки в Киеве есть разрушения и пострадавшие.

Мэр Киева Виталий Кличко в 9:30 сообщил, что в результате российской атаки на Киеве были повреждены несколько зданий в разных районах и предварительно пострадали 18 человек.

"В Киеве в результате российской ракетной атаки по состоянию на этот час пострадали 18 человек. Из них 13 — госпитализированы, в том числе трое детей", — сказал Виталий Кличко.

По его словам, медики оказали помощь на месте 13-летнему парню и четырем взрослым. Также одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать ей интенсивную помощь.

Последствия российской атаки в Киеве

Святошинский район:

В результате падения обломков были повреждены балконы с 1 по 5 этажи жилого дома и четыре квартиры. Еще в одном доме обнаружили неразорвавшуюся боевую часть ракеты, жителей эвакуировали. Также загорелось нежилое двухэтажное здание, еще по одному адресу пылали авто.

Соломенский район:

Взрывной волной в многоквартирном доме выбило окна, в нескольких квартирах произошло возгорание. Кроме этого, разрушения претерпело двухэтажное нежилое здание.

Печерский район:

Произошел пожар в результате попадания в нежилое здание. Во время ликвидации последствий был обнаружен еще один пострадавший.

Дарницкий район:

В нескольких местах было зафиксировано падение обломков, в частности на крыше девятиэтажного жилого дома и возле территории детского сада, без последующего возгорания.

Массированный обстрел ВС РФ: что известно

Утром 23 января российские военные запустили по мирным городам Украины баллистические и крылатые ракеты. В результате чего взрывы прогремели в Киеве, Павлограде Днепропетровской области и Харькове. В результате ракетного удара по Павлограду погиб человек, еще один получил ранения. В пригороде Харькова произошло четыре попадания. По словам начальника Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергея Болвинова, в результате атаки ВС РФ был поврежден газопровод. В нескольких районах Киева были зафиксированы разрушения, есть пострадавшие.

Напомним, 23 января командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что мобильные огневые группы уничтожили одну российскую ракету с помощью пулемета "Браунинг" на севере страны.