Войска Германии впервые передадут ВСУ вертолеты Sea King: чем они полезны

Бойцы ВСУ получат вертолеты, способные пересечь Черное море и добраться до Крыма. Одно из их назначений — уничтожение подводных лодок противника.

Украина вскоре получит партию вертолетов Sea King Mk.41 многоцелевого назначения. Вертолеты передаст Министерство обороны Германии по итогам совещания Контактной группы в формате Рамштайн. О воздушных судах, которые Германия предоставляет впервые за время российско-украинской войны, сообщил министр обороны Борис Писториус — говорится в статье на портале Deutschlandfunk.

Писториус заявил, что Германия предоставит Украине шесть вертолетов Sea King Mk.41. Кроме самих воздушных судов, в партию военной помощи войдут запасные части, "аксессуары" (не указано, что имеют в виду). Также обеспечат обучение украинских военных, которые будут летать на таких устройствах.

"Sea King — проверенный и надежный вертолет", — заявил немецкий министр обороны.

Военная техника, которую будет иметь ВСУ, даст возможность вести морскую разведку и перевозить солдат, — отметили журналисты портала.

Заседание Рамштайн-18 — чем особенны Sea King Mk.41 от Германии

Sea King — многоцелевой вертолет средней грузоподъемности, который можно использовать как для спасательно-поисковых работ, так и для борьбы с подводными лодками и для поддержки операций морской пехоты. На портале Seaforces рассказали, что воздушное судно подобного типа (Sikorsky S-61) разработали в США, а затем, в 60-70 гг. начали выпускать в Великобритании. Указывается, что главной задачей британского аналога была антилодочная борьба, для которой он был оснащен системами противодействия подводным лодкам, полностью компьютеризированной системой управления полетом, также имел несколько иной двигатель (Rolls-Royce Gnome вместо General Electric T58).

Sea King — высадка десанта Sea King — как выглядит Sea King — полет над морем

Немецкий флот получил модель Sea King Mk.41 в 1969 году, указали на портале. Размер заказа — 22 единицы, из которых одна была за несколько лет потеряна во время шторма. Устройства несколько модернизировали — они вмещают большее количество людей и несут больше топлива. Кроме того, оснащены радиолокационным и навигационным оборудованием, но без гидролокатора. В 80 гг. вертолет усовершенствовали, добавив следующие возможности:

противокорабельные ракеты Sea Skua;

радар Ferranti Seaspray в носовом обтекателе.

Технические характеристики Sea King:

экипаж — 2-4 человека;

размеры — длина 17,02 м, высота 5,13 м;

максимальный взлетный вес — 9707 кг;

крейсерская скорость — 207 км/ч;

дальность — 1230 км.

Отметим, ранее Украина уже получала вертолеты Sea King — об этом стало известно в ноябре 2022 года. В СМИ рассказали, что продолжительность подготовки пилотов, которые могли бы на них работать — полтора месяца. В апреле 2023 года украинские военные поделились впечатлениями от работы на западной технике: указали, что как будто"пересели на иномарку".

Детали заседания Рамштайн-18

23 января состоялось онлайн-заседание Контактной группы по помощи Украине в формате Рамштайн. Глава Минобороны США Ллойд Остин во время совещания заявил, что ВСУ нуждаются в усилении ПВО, чтобы противодействовать российским ракетным атакам. Министр обороны Рустем Умеров отметил, что страна нуждается в долгосрочных соглашениях для производства оружия.

По итогам совещания в Минобороны Украины анонсировали новые пакеты помощи от стран-партнеров: ВСУ получат дальнобойные ракеты, а также ракеты для ПВО и вертолеты.

Напоминаем, 18 января в СМИ сообщили об особенностях военных учений НАТО, которые продлятся четыре месяца. Между тем польский генерал объяснил, какие проблемы имеют армии союзников, которые будут участвовать в этих учениях.