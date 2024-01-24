В Белгородской области разбился Ил-76: что известно об авиакатастрофе (фото, видео)

РФ обвинила Украину в теракте и заявила о якобы гибели 65 украинских пленных военных. Впрочем, пока не известно, действительно ли находились военные на борту, российская версия из-за неточностей вызывает сомнения как у журналистов, так и у военных.

Утром в среду, 24 января, в Белгородской области разбился российский военно-транспортный самолет Ил-76. В России утверждают, что на борту якобы находились украинские военнопленные, которых должны были обменять. Фокус собрал все, что известно об авиакатастрофе в РФ.

Российский самолет упал в Корочанском районе Белгородской области в около 90 километрах от Харьковской области. Первыми об авиакатастрофе написали российские Telegram-каналы, однако вскоре информацию официально подтвердили в Министерстве обороны РФ. Сначала сообщалось, что в самолете находилось около 60 человек.

Фото: Google Maps

Местные жители сняли на видео, как после удара о землю произошла детонация воздушного судна. Губернатор области писал, что на место инцидента приехали правоохранители, спасатели и комиссия ВКС. Воздушное судно упало недалеко от населенного пункта и все, кто был на борту, погиб.

Стоит отметить, что местные Telegram-каналы Белгородской области незадолго до падения самолета сообщали об объявлении ракетной опасности в области.

Российские медиа писали, что обломки воздушного судна разбросало на расстояние в пять километров, некоторые обломки упали на частные территории жителей области.

По словам аналитика немецкого издания BILD Юлиана Рьопке, самолет взорвался не во время удара о землю, а в воздухе. Он отметил, что сначала местные жители услышали взрыв и сняли видео, как самолет перед падением начал разваливаться, после чего столкнулся с землей.

Также журналисты "Интерфакс-Украина" писали со ссылкой на собственные источники в Минобороны, что самолет был сбит на взлете, впрочем, других деталей он не сообщил.

Одной из версий авиакатастрофы является то, что самолет мог быть сбит средствами противовоздушной обороны. Такое мнение высказали западные военные эксперты, пишет ВВС. В частности, то, что воздушное судно было поражено ракетой, свидетельствует о шлейфе дыма в небе во время взрыва.

Также медиа писали, что воздушное судно могло упасть из-за дружественного огня, или из-за технической неисправности. Кроме того, заявленная Россией информация о том, что на борту находились украинские военные может быть лишь элементом российской информационно-психологической операции.

Россия обвинила в авиакатастрофе Украину

В Минобороны РФ заявили, что самолет вылетел из аэропорта Чкаловский и летел в Белгород. На его борту якобы находилось 74 человека, а именно: 6 членов экипажа, трое российских военных и 65 украинских бойцов, которые находились в российском плену.

Россия официально обвинила в авиакатастрофе Украину. В ведомстве утверждают, что якобы зафиксировали пуски двух украинских ракет и Украина знала, что именно 24 января на аэродром в Белгороде доставят для обмена украинских военных, который должен был состояться во второй половине дня в пункте пропуска "Колотиловка".

Сначала пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова не смог сказать, докладывали ли Владимиру Путину о падении самолета, и ссылался на то, что информация "свежая информация" и с ней будут разбираться.

Вечером 24 января российские медиа сообщили, что РФ запросила срочное заседание СБ ООН из-за сбитого самолета Ил-76. По словам российского министра, украинская сторона якобы выпустила по самолету ракеты из Харьковской области.

Также Лавров во время своего заявления подчеркнул, что ожидает от французского председательства проведения такого заседания как можно быстрее. Глава российского МИД также напомнил, что после событий в Буче весной 2022 года, которые он назвал "инсценировкой" украинской стороной, такое заседание созвали через трое суток. Поэтому он надеется, что французское председательство "добросовестно выполнит свои обязанности".

Реакция украинской стороны

В Генштабе рассказали в комментарии Фокусу, что не могут подтвердить данные о падении самолета Ил-76. Также информацию отказались комментировать в Службе безопасности Украины.

Однако вскоре на официальной странице штаба заявили, что должны следить за логистикой поставки ракет, которые Россия выпускает по Украине, особенно, если это касается военно-транспортной авиации. Они отметили, что интенсивность вражеских ударов связана с увеличением военно-транспортных самолетов, следующих к аэродрому в Белгороде.

Тем временем в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявляли, что вместе с другими профильными структурами собирают всю необходимую информацию.

Вскоре в разведке сказали, что не располагают информацией о том, кто именно находился на борту воздушного судна. Однако со своей стороны Украина выполнила все договоренности для обмена пленных. Российские военные были доставлены в указанное место и находились в безопасности в ожидании обмена.

Безопасность украинских военнопленных должна была обеспечить Россия. В частности, во время предыдущих обменов РФ сообщала о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства, впрочем сегодня этого не было сделано. Также в России не сообщили, о количестве транспортных средств и маршрутов, которыми будут доставлять украинских бойцов. Вероятно, что действия оккупантов были специально спланированы для ослабления международной поддержки Украины.

Кто находился на борту самолета Ил-76 и куда он летел

Российская сторона придерживается позиции, что на борту воздушного судна находились украинские военные. Вскоре список с украинскими пленными, которые якобы погибли при падении самолета, опубликовала главный редактор российского пропагандистского издания RT Маргарита Симоньян.

Однако журналисты издания "Верстка" нашли неточности в опубликованных списках. К примеру, фамилии некоторых военных указаны не верно. Кроме того, в нем указан украинский военный, который уже был обменен 3 января.

Российская пропаганда распространяет информацию, что большинство из якобы погибших украинских военных были мобилизованными и не прошли военную подготовку. В частности, бойцов якобы бросили командиры, они сами решили сдаться в плен.

Также в своей циничной заметке российские журналисты указывали, что украинским бойцам было хорошо в российском плену, ведь к ним якобы хорошо относились

Представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал Фокусу, что в российской версии авиакатастрофы есть много неточностей. В частности, на кадрах с места падения воздушного судна не видно большого количества останков тел, однако по официальной версии РФ, в самолете находилось 74 человека.

По его словам, в озвученной российскими властями информации также сомневаются российские военные. В частности, они обратили внимание на то, что российский самолет летел не в направлении границы Украины, а в противоположную сторону. Также сообщалось, что недавно это воздушное судно совершило рейс в Египет.

Между тем как рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, Россия может подбросить тела на место падения самолета. В частности, это событие похоже на трагедию в Еленовке, где оккупанты сожгли украинских пленных военных и обвинили в содеянном Украину. Тогда в РФ заявили, что украинская сторона ударила по колонии, где находились украинцы, реактивной артиллерийской системой HIMARS.

Отметим, что журналисты установили фамилии шести членов экипажа, которые были предназначены для сопровождения полета самолета Ил-76. Гибель трех из них подтвердили родственники. Командиром воздушного судна был Станислав Беззубкин, его гибель подтвердила жена, которой об этом сообщили в Минобороны России.

Еще одним погибшим оказался бортовой инженер Андрей Пилуев. Известно, что он получил медаль "За возвращение Крыма" и был отмечен за участие в боевых действиях в Сирии.