"Угрожает порыв": ВСУ имеют треть объема снарядов для удержания фронта, — FT

Министр обороны Рустем Умеров объяснил еврочиновникам, что победу на поле боя одержит та сторона, у которой большее количество снарядов.

Силы обороны Украины имеют третью часть от минимального количества снарядов, необходимых украинским бойцам для удержания позиций. Из-за неспособности западных стран наладить выпуск БК в нужных объемах и блокирования военной помощи США возможны "прорывы" на каком-то из участков фронта. О ситуации на российско-украинской войне рассказали на портале Financial Times (FT).

Журналисты FT пообщались с политическим аналитиком Робом Ли, с неназванными высокопоставленным европейским дипломатом и американским чиновником. В начале статьи ссылаются на письмо министра обороны Украины Рустема Умерова, адресованное верховному представителю Евросоюза по иностранным делам Жозепу Боррелю. В письме указывается, что артиллерия ВСУ на линии фронта использует только 2 тыс. снарядов, тогда как минимально необходимое количество — 6 тыс.

"Дефицит растет с каждым днем. Способность врага переигрывать ВСУ более чем 3:1 только ухудшается", — привели фрагмент текста на портале.

Процитировав Умерова, журналисты привели несколько тезисов о последствиях ситуации и попытках ее разрешить.

По мнению американского чиновника, нехватка снарядов грозит "воздушным пузырем" или "прорывом шланга" ("airbubble" or "gap in the hose") — привели на портале высказывание собеседника.

Европейский дипломат отметил, что сомневается в возможности ЕС предоставить Украине необходимое количество снарядов. При этом отметил, что с имеющимся арсеналом будет трудно удержать линию фронта.

"Европейцам будет непросто заменить США. Это не совсем реалистично. Может ли [ЕС] быть достаточно, если США изменят курс? Я не уверен".

Научный сотрудник Института внешней политики Роб Ли отметил еще одну проблему, кроме нехватки снарядов — нехватку пехоты. По его мнению, если такая ситуация будет продолжаться, то "тем больше будет ухудшаться Украина".

Также на FT привели мнение Умерова относительно того, как Украина может победить в войне. В тексте письма подобная ситуация называется "старым трюизмом" (общеизвестной истиной). Трюизм заключается в том, что "сторона, у которой больше боеприпасов для боя, обычно побеждает".

Артиллерия ВСУ — ситуация со снарядами

Отметим, весной 2023 года представители Европейского Союза заверили, что до конца года заводы произведут 1 млн снарядов калибра 155 мм, которые сможет получить Украина. Осенью выяснилось, что обязательства не выполнят — предприятия не справляются с заказом.

Тем временем Украина отыскала возможности выпускать артиллерийские снаряды калибра НАТО — производительность производственных линий точно не известна.

В течение почти двух лет войны Пентагон дважды в месяц объявлял о выделении нового пакета помощи Украине — об этом сообщали на сайте ведомства. В каждом пакете — около 200 тыс. снарядов. Осенью 2023 года Палата представителей Конгресса США заблокировала предоставление 61 млрд долл.: в январе 2024 года правительство США сообщило, что больше не имеет денег, чтобы поддерживать Украину.

Во время заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин объяснил, что единственное, что может предоставить США — это площадки для обучения украинских военных.

Напоминаем, 30 января немецкий завод Rheinmetall сообщил, что готовится ускорить выпуск снарядов калибра 155 мм. Кроме того, стало известно, что планируют построить завод, на котором будут ремонтировать западные бронемашины, поврежденные на поле боя.