"Война будущего": Данилов рассказал о закупке дронов для ВСУ

В Украине началась война будущего, в которой участвуют беспилотники и роботы, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Именно поэтому создан новый род войск в составе Сил обороны.

Около 90% государственного заказа на закупку беспилотников различного назначения достается производителям в Украине. Об особенностях производства оружия для Сил обороны секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов рассказал в комментарии порталу "Украинское радио".

Данилов прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского создать в структуре ВСУ новый род войск — Сил беспилотных систем. По его словам, подавляющее большинство компаний, у которых государство заказывает дроны для фронта — это украинские производители. Именно к ним идут средства: чиновники пытаются "контрактовать максимум" в Украине.

Также чиновник отметил, что, начиная с 2022 года, характер войны изменился. Теперь это война, в которой участвуют беспилотники и роботизированная техника — и чем дальше, тем больше их будет на поле боя.

"Мы осознаем, какой будет война будущего, которая уже сегодня есть на нашей территории. Беспилотные летательные аппараты, роботизированная техника все больше и больше будет включаться в этот процесс. И будущее уже будет совсем другим, чем сегодня".

Дроны ВСУ — детали производства

Отметим, ранее Фокус рассказывал о БПЛА украинского производства, которые наносили удары по военным объектам ВС РФ на линии фронта или в глубине страны-агрессора. Например, 13 декабря речь шла о модели "Кобра" — устройство можно собрать за три часа, в то время как дальность полета — до 300 км. 17 января стало известно об украинском реактивном беспилотнике: на фотографиях показали устройство, которое, по оценкам экспертов, способно маневрировать и избежать удара российских ПВО.

27 января в росСМИ появился сюжет, в котором военный делился впечатлениями от встречи роя украинских дронов. По его словам, рой сопровождала "матка", которая следила за целями и давала подчиненным устройствам "отдохнуть".

8 февраля Минцифры обнародовало отчет об эффективности работы 67 рот ударных БПЛА, созданных в рамках проекта "Армия дронов". В отчете указано, что за семь месяцев удалось обезвредить 14 тыс. российских целей: танков, бронемашин, пушек, личного состава. Бывали дни, когда уничтожали по 80 единиц техники, заявили чиновники. Ранее стало известно о работе хакеров, которые проникли на серверы иранского завода и установили, сколько Россия платит за технологию производства дронов-камикадзе Shahed.