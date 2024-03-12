Турция вооружается: сколько и какого оружия произвела Анкара за 2023 год (фото)

Помимо создания новых образцов вооружения турецкие оборонные компании совместно с Минобороны страны активно работали над модернизацией уже существующих образцов, включая бронетехнику и корабли.

Министерство обороны Турции отчиталось о деятельности за 2023 год. Всего было реализовано 49 проектов по модернизации и приобретению вооружений для различных родов войск, включая сухопутные войска, морские силы и авиацию. Обозреватели Defense News в публикации от 11 марта выделили некоторые виды вооружения, которые представляют наибольший интерес.

Сухопутные войска

Танк M60: В настоящее время реализуются два отдельных проекта модернизации. Первый предусматривает замену существующей системы управления огнем на новую Volkan-M, а также оснащение танков M60T дополнительной бронезащитой и защищенными сиденьями для экипажа.

Контракт был подписан в январе 2023 года. Второй проект повысит огневую мощь, живучесть и мобильность танков M60A3. Продолжаются исследования по созданию прототипа.

Танк Leopard 2 A4: Этот вариант танка проходит модернизацию в рамках контракта, подписанного в 2022 году между правительственным агентством по управлению оборонными программами SSB и местным оборонным подрядчиком BMC Otomotiv.

Турецкая компания Aselsan поставляет системы управления огнем, станции дистанционного управления оружием, системы командования, управления, связи и информации, лазерные системы предупреждения, системы обзора водителя, системы активной защиты и системы наблюдения на близком расстоянии. BMC интегрирует эти системы в танк и проведет капитальный ремонт шасси.

Танк Leopard 2 A4 Сухопутных сил Турции

САУ T-155 Firtina: Следующее поколение Т-155 создают в BMC. Первоначальный контракт предусматривает поставку 130 единиц. По состоянию на конец 2023 года компания поставила восемь единиц. Компания также разрабатывает двигатель для этой самоходки, при этом работы по проверке и приемке опытного образца двигателя завершились 24 февраля 2023 года.

Важно Турецкая армия получила на вооружение САУ нового поколения Firtina II

Бронетранспортер ACV-15: Компания Aselsan модернизирует боевую машину, поставляя, помимо прочих систем, 25-мм башню Nefer. 2-ое Главное управление ремонтных заводов Министерства обороны проводит ремонт и капитальный ремонт двигателя и трансмиссии машины.

БТР ACV-15

Военно-морские силы

Проект подводной лодки Milden: Конструкторское бюро Военно-морских сил Турции работает над программой создания первой отечественной подводной лодки. Строительство будет вестись на верфи Gölcük Shipyard Command. В этом году будет построен испытательный блок, а начало строительства первой подводной лодки запланировано на 2025 год.

Подводная лодка класса Reis: военно-морская верфь Gölcük с 2021 года реализовывает программу по производству шести субмарин класса Reis. Вторая подводная лодка Hizir Reis была спущена на воду 25 мая 2023.

Подводная лодка Hizir Reis

Подводная лодка класса Preveze: судостроительный завод Gölcük Naval Shipyard начал модернизацию подводной лодки TCG Sakarya класса Preveze. До 2027 года в ходе технического обслуживания и капитального ремонта планируется модернизировать все подлодки класса Preveze.

Фрегат класса Barbaros: Турция работает над проектом модернизации кораблей, в рамках которого основное внимание уделяется датчикам, вооружению и системам боевого управления фрегатов класса Barbaros. Первый корабль, который получит модернизацию, TCG Barbaros, в настоящее время проходит приемочные испытания.

Фрегат класса Barbaros ВМС Турции

Военно-воздушные силы

Истребитель F-16: Для ВВС Турции существует два отдельных проекта. Первый заключается в закупке новых самолетов F-16 Block 70 и применении модернизации Viper к существующим самолетам F-16 Block 40/50, находящимся на вооружении.

Второй — в продлении срока службы находящихся на вооружении самолетов F-16C/D Block 40/50 до 2050 года и их конструктивное усиление. Этот проект будет осуществляться на предприятиях, находящихся в ведении 1-го управления авиаремонтных заводов.

Беспилотники Akinci и Anka-S: В настоящее время ведется работа по закупке различных типов беспилотников Akinci и Anka-S. Для обоих этих проектов Турция считает критически важным увеличение дальности их действия через спутник.

Турецкий беспилотник семейства Akinci

Самолеты Hürjet: Основной целью этого проекта является разработка и производство одномоторного, двухместного реактивного учебного самолета с характеристиками, которые будут играть важную роль в подготовке пилотов для современных истребителей. Прототип совершил первый полет в апреле 2023 года.

Турецкий самолет Hürjet

Самолет Hürkuş-B: Эта программа по созданию базового реактивного учебно-тренировочного самолета нового поколения призвана удовлетворить потребность командования ВВС в дополнительных учебных самолетах. В конечном итоге это позволит повысить качество подготовки боевой готовности и эффективность обучения летного состава. Поставка первого самолета запланирована на 2025 год.

Турецкий самолет Hürkuş

Ранее сообщалось, что компания Robit Technology разработала беспилотник ZAT FPV для нужд турецкой армии. Дрон может нести 800 г полезной нагрузки и будет выпущен в двух модификациях и трех разных размерах.