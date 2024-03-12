Турция вооружается: сколько и какого оружия произвела Анкара за 2023 год (фото)
Помимо создания новых образцов вооружения турецкие оборонные компании совместно с Минобороны страны активно работали над модернизацией уже существующих образцов, включая бронетехнику и корабли.
Министерство обороны Турции отчиталось о деятельности за 2023 год. Всего было реализовано 49 проектов по модернизации и приобретению вооружений для различных родов войск, включая сухопутные войска, морские силы и авиацию. Обозреватели Defense News в публикации от 11 марта выделили некоторые виды вооружения, которые представляют наибольший интерес.
Сухопутные войска
Танк M60: В настоящее время реализуются два отдельных проекта модернизации. Первый предусматривает замену существующей системы управления огнем на новую Volkan-M, а также оснащение танков M60T дополнительной бронезащитой и защищенными сиденьями для экипажа.
Контракт был подписан в январе 2023 года. Второй проект повысит огневую мощь, живучесть и мобильность танков M60A3. Продолжаются исследования по созданию прототипа.
Танк Leopard 2 A4: Этот вариант танка проходит модернизацию в рамках контракта, подписанного в 2022 году между правительственным агентством по управлению оборонными программами SSB и местным оборонным подрядчиком BMC Otomotiv.
Турецкая компания Aselsan поставляет системы управления огнем, станции дистанционного управления оружием, системы командования, управления, связи и информации, лазерные системы предупреждения, системы обзора водителя, системы активной защиты и системы наблюдения на близком расстоянии. BMC интегрирует эти системы в танк и проведет капитальный ремонт шасси.
САУ T-155 Firtina: Следующее поколение Т-155 создают в BMC. Первоначальный контракт предусматривает поставку 130 единиц. По состоянию на конец 2023 года компания поставила восемь единиц. Компания также разрабатывает двигатель для этой самоходки, при этом работы по проверке и приемке опытного образца двигателя завершились 24 февраля 2023 года.Важно
Бронетранспортер ACV-15: Компания Aselsan модернизирует боевую машину, поставляя, помимо прочих систем, 25-мм башню Nefer. 2-ое Главное управление ремонтных заводов Министерства обороны проводит ремонт и капитальный ремонт двигателя и трансмиссии машины.
Военно-морские силы
Проект подводной лодки Milden: Конструкторское бюро Военно-морских сил Турции работает над программой создания первой отечественной подводной лодки. Строительство будет вестись на верфи Gölcük Shipyard Command. В этом году будет построен испытательный блок, а начало строительства первой подводной лодки запланировано на 2025 год.
Подводная лодка класса Reis: военно-морская верфь Gölcük с 2021 года реализовывает программу по производству шести субмарин класса Reis. Вторая подводная лодка Hizir Reis была спущена на воду 25 мая 2023.
Подводная лодка класса Preveze: судостроительный завод Gölcük Naval Shipyard начал модернизацию подводной лодки TCG Sakarya класса Preveze. До 2027 года в ходе технического обслуживания и капитального ремонта планируется модернизировать все подлодки класса Preveze.
Фрегат класса Barbaros: Турция работает над проектом модернизации кораблей, в рамках которого основное внимание уделяется датчикам, вооружению и системам боевого управления фрегатов класса Barbaros. Первый корабль, который получит модернизацию, TCG Barbaros, в настоящее время проходит приемочные испытания.
Военно-воздушные силы
Истребитель F-16: Для ВВС Турции существует два отдельных проекта. Первый заключается в закупке новых самолетов F-16 Block 70 и применении модернизации Viper к существующим самолетам F-16 Block 40/50, находящимся на вооружении.
Второй — в продлении срока службы находящихся на вооружении самолетов F-16C/D Block 40/50 до 2050 года и их конструктивное усиление. Этот проект будет осуществляться на предприятиях, находящихся в ведении 1-го управления авиаремонтных заводов.
Беспилотники Akinci и Anka-S: В настоящее время ведется работа по закупке различных типов беспилотников Akinci и Anka-S. Для обоих этих проектов Турция считает критически важным увеличение дальности их действия через спутник.
Самолеты Hürjet: Основной целью этого проекта является разработка и производство одномоторного, двухместного реактивного учебного самолета с характеристиками, которые будут играть важную роль в подготовке пилотов для современных истребителей. Прототип совершил первый полет в апреле 2023 года.
Самолет Hürkuş-B: Эта программа по созданию базового реактивного учебно-тренировочного самолета нового поколения призвана удовлетворить потребность командования ВВС в дополнительных учебных самолетах. В конечном итоге это позволит повысить качество подготовки боевой готовности и эффективность обучения летного состава. Поставка первого самолета запланирована на 2025 год.
Ранее сообщалось, что компания Robit Technology разработала беспилотник ZAT FPV для нужд турецкой армии. Дрон может нести 800 г полезной нагрузки и будет выпущен в двух модификациях и трех разных размерах.