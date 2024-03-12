Туреччина озброюється: скільки і якої зброї виробила Анкара за 2023 рік (фото)

Крім створення нових зразків озброєння турецькі оборонні компанії спільно з Міноборони країни активно працювали над модернізацією вже наявних зразків, включно з бронетехнікою і кораблями.

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Міністерство оборони Туреччини відзвітувало про діяльність за 2023 рік. Загалом було реалізовано 49 проєктів із модернізації та придбання озброєнь для різних родів військ, включно із сухопутними військами, морськими силами та авіацією. Оглядачі Defense News у публікації від 11 березня виділили деякі види озброєння, які становлять найбільший інтерес.

Сухопутні війська

Танк M60: Наразі реалізуються два окремі проєкти модернізації. Перший передбачає заміну наявної системи управління вогнем на нову Volkan-M, а також оснащення танків M60T додатковим бронезахистом і захищеними сидіннями для екіпажу.

Контракт було підписано в січні 2023 року. Другий проєкт підвищить вогневу міць, живучість і мобільність танків M60A3. Тривають дослідження зі створення прототипу.

Танк Leopard 2 A4: Цей варіант танка проходить модернізацію в рамках контракту, підписаного 2022 року між урядовим агентством з управління оборонними програмами SSB і місцевим оборонним підрядником BMC Otomotiv.

Турецька компанія Aselsan поставляє системи управління вогнем, станції дистанційного керування зброєю, системи командування, управління, зв'язку та інформації, лазерні системи попередження, системи огляду водія, системи активного захисту і системи спостереження на близькій відстані. BMC інтегрує ці системи в танк і проведе капітальний ремонт шасі.

Танк Leopard 2 A4 Сухопутних сил Туреччини

САУ T-155 Firtina: Наступне покоління Т-155 створюють у BMC. Початковий контракт передбачає постачання 130 одиниць. Станом на кінець 2023 року компанія поставила вісім одиниць. Компанія також розробляє двигун для цієї самохідки, при цьому роботи з перевірки та приймання дослідного зразка двигуна завершилися 24 лютого 2023 року.

Важливо

Турецька армія отримала на озброєння САУ нового покоління Firtina II

Бронетранспортер ACV-15: Компанія Aselsan модернізує бойову машину, постачаючи, крім інших систем, 25-мм башту Nefer. 2-ге Головне управління ремонтних заводів Міністерства оборони проводить ремонт і капітальний ремонт двигуна і трансмісії машини.

БТР ACV-15

Військово-морські сили

Проєкт підводного човна Milden: Конструкторське бюро Військово-морських сил Туреччини працює над програмою створення першого вітчизняного підводного човна. Будівництво буде вестися на корабельні Gölcük Shipyard Command. Цього року буде побудовано випробувальний блок, а початок будівництва першого підводного човна заплановано на 2025 рік.

Підводний човен класу Reis: військово-морська корабельня Gölcük з 2021 року реалізовує програму з виробництва шести субмарин класу Reis. Другий підводний човен Hizir Reis було спущено на воду 25 травня 2023 року.

Підводний човен Hizir Reis

Підводний човен класу Preveze: суднобудівний завод Gölcük Naval Shipyard почав модернізацію підводного човна TCG Sakarya класу Preveze. До 2027 року під час технічного обслуговування і капітального ремонту планується модернізувати всі підводні човни класу Preveze.

Фрегат класу Barbaros: Туреччина працює над проєктом модернізації кораблів, у рамках якого основна увага приділяється датчикам, озброєнню і системам бойового управління фрегатів класу Barbaros. Перший корабель, який отримає модернізацію, TCG Barbaros, наразі проходить приймальні випробування.

Фрегат класу Barbaros ВМС Туреччини

Військово-повітряні сили

Винищувач F-16: Для ВПС Туреччини існує два окремі проєкти. Перший полягає в закупівлі нових літаків F-16 Block 70 і застосуванні модернізації Viper до наявних літаків F-16 Block 40/50, що перебувають на озброєнні.

Другий — у продовженні терміну служби літаків F-16C/D Block 40/50, які перебувають на озброєнні, до 2050 року та їх конструктивне посилення. Цей проєкт здійснюватиметься на підприємствах, що перебувають у віданні 1-го управління авіаремонтних заводів.

Безпілотники Akinci та Anka-S: Наразі ведеться робота із закупівлі різних типів безпілотників Akinci і Anka-S. Для обох цих проєктів Туреччина вважає критично важливим збільшення дальності їхньої дії через супутник.

Турецький безпілотник сімейства Akinci

Літаки Hürjet: Основною метою цього проєкту є розробка і виробництво одномоторного, двомісного реактивного навчального літака з характеристиками, які відіграватимуть важливу роль у підготовці пілотів для сучасних винищувачів. Прототип здійснив перший політ у квітні 2023 року.

Турецький літак Hürjet

Літак Hürkuş-B: Ця програма зі створення базового реактивного навчально-тренувального літака нового покоління покликана задовольнити потребу командування ВПС у додаткових навчальних літаках. В кінцевому підсумку це дасть змогу підвищити якість підготовки бойової готовності та ефективність навчання льотного складу. Постачання першого літака заплановано на 2025 рік.

Турецький літак Hürkuş

Раніше повідомлялося, що компанія Robit Technology розробила безпілотник ZAT FPV для потреб турецької армії. Дрон може нести 800 г корисного навантаження і буде випущений у двох модифікаціях і трьох різних розмірах.