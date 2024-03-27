Погиб российский доброволец Дани Таммам Акель с позывным "Апостол", — ЛСР (видео)

25-летний россиянин нелегально пробрался в Эстонию, чтобы попасть в подразделение проукраинских добровольцев. Парень участвовал в летнем рейде ЛСР в Белгородскую область.

Российский доброволец Дани Таммам Акель с позывным "Апостол", который воевал в составе "Легиона "Свобода России" (ЛСР), погиб в противостоянии с подразделениями страны-агрессора. О происшествии сообщили в Telegram-канале легиона.

Сообщение, в котором говорится о гибели "Апостола", опубликовано 27 марта. Детали — не указываются. В ЛСР разместили слова скорби по погибшему бойцу — вспоминают, каким он был и как попал на российско-украинскую войну.

Легионеры написали, что побратим был "веселым, ярким, легким на подъем". Вспомнили, как он в прошлом выходил на митинги против диктатуры президента РФ Владимира Путина, как нелегально переходил границу, чтобы попасть в подразделение российских добровольцев — ради этого даже посидел в европейской тюрьме.

"Выйти на митинг за то, что считаешь правильным, в условиях диктатуры? В суде отстаивать интересы тех, в кого веришь? Пешком перейти границу, несколько месяцев отсидеть в тюрьме, попасть в европейский комфорт, но все равно прийти сюда? В страхи войны, дискомфорт, неизвестность", — рассказали легионеры о пути "Апостола".

Также указывается, что Дани Таммам Акель верил в свободную Россию и был готов бороться за это.

"Друг, ты сражался за львиную Россию до последнего и заражал своей идейностью и готовностью действовать. Ты был беспощаден к врагам, а для товарищей был опорой и душой компании".

Побратимы из Легиона "Свобода России" вспомнили позывные других погибших бойцов — о "Сотнике", "Скифе", "Бате" и других. Пообещали, что не прекратят борьбу.

"Теперь мы, как ты нас учил, пойдем до конца. Повторяя "не уставать, не сдаваться", — говорится в заметке.

Война РФ — что известно об Акеле "Апостоле"

Дани Таммам Акель — 25-летний боец ЛСР, его отцом был сириец, мать — россиянка, — рассказали о бойце в росСМИ Meduza. Парень отслужил в ВС РФ, был снайпером. Затем поступил на философский факультет Российского государственного гуманитарного университета, но не доучился — его отчислили в 2021 году. Причина отчисления — участие в оппозиционных мероприятиях и поддержка протестующих-сторонников Алексея Навального, который в феврале 2024 года умер в российской колонии.

Война РФ — Дани Таммам Акель "Апостол" во время боевых действий Фото: Из открытых источников Война РФ — легионер ЛСР "Апостол" Фото: Из открытых источников

С началом вторжения РФ в 2022 году нелегально перешел эстонско-российскую границу, затем прошел отбор и попал в "Легион "Свобода России". В сети можно найти информацию, что парень участвовал в рейдах ЛСР на территорию Белгородской области летом 2023 года.

"Есть родина, есть любовь к родине, но есть еще и истина. Любовь к истине выше любви к родине", — так объяснял "Апостол" мотивы борьбы против ВС РФ в фильме о ЛСР "Крах диктатуры слова".

Отметим, в марте 2024 года добровольцы из "Русского добровольческого корпуса", "Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" начали рейд на территории Белгородской и Курской областей. Бойцы вели бои в селах Теткино, Козинка — кадры противостояния с ВС РФ публиковали в сети. При этом регулярно публиковались обращения к местному населению и власти с призывом об эвакуации. 20 марта, когда рейд несколько затих, сделали еще один призыв — объяснили губернаторам российских областей, что нужно спасать людей из мест боевых действий.

Напоминаем, на территории РФ продолжают время от времени прилетать дальнобойные ракеты и ракеты РСЗО. Например, 15 марта Минобороны РФ отчиталось об отражении атаки снарядов РСЗО "Вампир" по Белгороду. А 24 марта — о сбитии ракет Storm Shadow, которые летели в направлении Севастополя. Впоследствии стало известно, что эти снаряды уничтожили четыре корабля и узел связи ЧФ РФ.